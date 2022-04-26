資深媒體人、名嘴周玉蔻日前在新北市聯合醫院PCR採檢陽性確診，確診6天後，昨（25日）在臉書聲稱「自己從來沒有確診」，會被檢出染疫是因為「新北聯醫不小心將她的檢體感染了」，更因她自稱「台北萬芳醫院昨天為我進行的PCR檢測，最新結果陰性」，因來特權爭議，連在三立8點檔《一家團圓》中飾演大姊的黃瑄也看不過去在臉書開炮：「醫生去妳家採檢，我才懷疑檢驗公正性咧！如果這不叫特權、什麼才叫特權？」

黃瑄劇中飾演正義感十足的霸氣大姊，她發文雖未直接點名周玉蔻，但看內容就是直指周玉蔻。黃瑄在臉書說：「某位小姐說人家污染她的檢體，在這幫她科普一下：快篩有偽陰性懂嗎？！感染末期病毒量低懂嗎？！康復了驗不到懂嗎？！每個人都像妳吵著驗兩次，醫療體系早崩潰了。」她並說，「醫生去妳家採檢，我才懷疑檢驗公正性咧！如果這不叫特權、什麼才叫特權？請把醫療量能留給真正有需要的人吧！從今天開始居隔3＋4，等鬧完妳也解隔離了。想想每天幾十萬件PCR檢體，就算真的有百萬分之一失誤，有必要這樣砲轟醫護人員嗎？」文末並強調：「孰可忍孰不可忍、體恤醫護」。

由於發文引來熱議，黃瑄後來又補充，「應觀眾要求，我來換句話說，對事不對人。PCR跟快篩，本質上一樣，就是要找出確診者，但是在執行上有很多不同層面的差別：準確度、敏銳度、成本、普及率….快篩能讓民眾容易取得、24小時都能使用、價格較為低廉、快速得到結果，因此作為防疫的第一道防線，但當病毒量低（也就是感染力不強，尤其現在99％以上都是輕症），或者執行步驟不確實，都有可能出現偽陰性，這並不代表受試者身上完全沒有病毒。」

她說，PCR只能由醫事人員穿戴防疫裝備，在特定場所執行，成本高、等待檢驗時間較長，但能準確驗出CT值，也就是感染力、還有病毒種類、基因定序，是疫情擴散之前追查傳播鏈很重要的關鍵。以現在大爆發的狀況，準備走向共存，其實已經沒有PCR絕對的必要性，「而每天數十萬的檢體，累積至今近千萬次檢驗，會不會有一次的失誤？當然不能否認這個可能性，只是這兩年多台灣優秀的防疫成就，都是靠著辛苦的醫護人員在守護我們，就算人家真的有那麼一點疏失，是不是能多一點體諒少一點責備？何況到底事實真相是什麼，也還沒有定論。」她提醒，不如把攻擊的力道，轉去瞭解走向共存的社會，「我們每一個人需要準備什麼？不管是物質上還是心理建設，多去幫助身邊的人適應，也把社會資源跟醫療量能，留給有需要的人吧！」