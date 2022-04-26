受到爆發特定供應商疑似販售假鞋牟取暴利事件影響，美而快(5321)今天盤中股價跌停，終場下跌8.27%。美而快表示，將主動通知所有向特定供應商購物的客人，協助無條件全額退費，公司亦已經與供應商取得協議，貨物退給供應商收回貨款，對公司財務業務無重大影響。

旗下擁有三十多家網紅品牌、時尚電商龍頭美而快國際爆發特定供應商疑似販售假鞋牟取暴利，嚴重影響消費者權益，美而快總經理王志仁表示，此次受害的百位網紅中，Miyuki、黃小米、大饅、Angelina等十位，都與美而快有合作關係；據估計，美而快網紅團購訂單總額將近新台幣2000萬元，公司目標在一個月內協助受害消費者完成退貨退款事宜。

王志仁表示，風暴發生的第一時間，美而快已向供應商發出律師函，要求對方出面處理，若確認有仿冒品的事實，不排除尋求司法途徑解決。

美而快也強調，公司備妥2000萬資金係公司及協助其他合作之網紅處理退貨之金額，公司已經與供應商取得協議，貨物退給供應商收回貨款，對公司財務業務無重大影響。

美而快今年第1季合併營收為7.33億元，年增16.53%，王志仁表示，公司持續聚焦「傳統電商＋網紅電商＋社群電商＋金融電商」四大營運重點策略，除持續深化商品牌與網紅品牌外，將加大力度發展多元社群電商工具，打造全通路服務，以及積極推動Fasney金融電商，開展大數據行銷，期能扮演今年營運發展的火車頭，幫助今年營收成長。