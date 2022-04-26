IC載板廠景碩(3189)2022年首季業內外皆美，每股盈餘（EPS）創3.39元新高，表現優於市場預期，多家法人出具最新報告，認為第二季雖面臨中國大陸疫情封控衝擊，仍對營運成長維持樂觀看法，維持「買進」或「增加持股」評等，目標價240～275元不變。

景碩股價近期於173～197元區間震盪，今（26）日開高上漲3.65％至184.5元，惟隨後調節賣壓旋即出籠，壓抑股價放量翻黑走跌，鄰近尾盤跌勢擴大，終場挫跌5.34％、收於全日最低點169.5元，失守16日觸及的170元關、下探去年8月中以來8個月低點。

景碩2022年首季合併營收100.14億元，季增0.61％、年增達38.59％，連4季創高。毛利率35.17％、營益率20.71％，分創13年及歷史新高。配合業外顯著轉盈挹注，使歸屬母公司稅後淨利15.29億元，季增達12.2％、年增達近4.93倍，每股盈餘3.39元，亦雙創新高。

投顧法人指出，景碩首季營運優於預期，主因ABF載板新產能開出、高階產品出貨占比提升，以及記憶體用BT載板提前拉貨及台幣貶值。此外，持股51％、生產傳統PCB的子公司蘇州百碩因長期虧損將逐步停產，處分部分設備相關收益亦增添首季獲利成長動能。

展望後市，投顧法人看好在網通等產品強勁需求及平均售價（ASP）上漲3～5％下，景碩ABF載板營收有望季增逾15％。BT載板因近期終端手機庫存調整，營收則力拚持平，目標第二季營收季增5～10％、連5季改寫新高。

不過，中國大陸封城防疫影響範圍擴大，成為影響景碩第二季營運的最大變數。景碩在蘇州設有生產BT載板的統碩、生產傳統PCB的百碩，分別貢獻營收約10％及5％，前者採封閉式管理維持正常生產，後者則依計畫預計於6月結束生產，著手改建轉作BT載板。

看法較樂觀的投顧法人認為，蘇州統碩及百碩目前僅運輸部分有受到干擾，因此在中國大陸疫情管制措施尚未鬆綁的情況下，研判近期蘇州廠區進出貨部分可能會受到部分影響，但若後續中國疫情趨緩，研判營收有望遞延至第二季下旬。

不過，另一家投顧法人認為，隨著疫情封城衝擊延伸至蘇州，昆山等地尚未鬆綁，除直接衝擊進料及物流，更將進一步影響終端需求，認為景碩旗下的統碩、百碩及隱形眼鏡子公司晶碩皆在波及範圍，潛在影響第二季營收恐達逾2％，對此下修獲利預期2.7％。

整體而言，2家投顧法人認為景碩今明2年成長來自ABF載板需求延續、產能將擴增30～40％帶動，隨著ABF載板產能與營收占比提升，整體營運動能及毛利率將轉為較佳結構，獲利表現可望持續向上，均維持「買進」評等，目標價分別維持240元及257元。

另一家投顧法人則相對保守看待，考量受中國大陸封控、俄烏戰爭及通膨等因素，手機等消費電子持續調整庫存，雖然百碩結束生產有助改善獲利，僅微幅調升今年獲利預期0.5％，維持「增加持股」評等、目標價275元不變。