台灣大型銀行處理業務的效率與模式受外媒關注，有外媒點出，台灣的銀行辦理業務時相當繁瑣，且行政效率低落，使用大量文件、存摺及印章有1980年代味道，報導也提到，陳舊的銀行文化可能阻礙台灣吸引全球人才的計畫。

BBC報導，台裔美籍教授Catherine Chou在新冠肺炎疫情期間在台灣定居，兩年前第一次踏進台灣的銀行辦事，「我手工填寫文件，一式三份，然後再由銀行職員輸入電腦。與此同時，職員後方傳來印表機運作的聲音，有一種1980年代非常緩慢的氛圍，剛好下午的水果送來了，每個人都在傳遞分享食物，而我仍在等待我的匯票完成作業。」

報導指出，台灣以高科技產業聞名世界，可以生產各種智慧手機與電腦的零組件，同時也是虛擬貨幣市場快速成長的地方，更是亞洲第一個同性婚姻合法的國家，然而在台灣的銀行裡仍保持著老派風格，從永無止盡的文書作業、存摺及相當普及的印章上都可以見識到。

報導提到，陳舊的銀行文化有可能阻礙台灣吸引全球人才的計畫，例如吸引數十萬名外籍員工或讓英文成為廣泛使用的語言。大型跨國公司可以輕易滿足他們的需求，但對於個人和企業家來說，即使已經身處其中仍可能是一項挑戰。

Enlighten Law Group財務顧問Sharon Hsu表示，「台灣的銀行業非常非常傳統，體制內有很多官僚主義的問題，且比其他行業更為僵化，你可以歸因於1989年銀行進行重大改革前，其實是國有機構的遺產，而第一家私人銀行才在那時候正式成立。」

台灣金融研訓院（TABF）研究員David Stinson認為，在台灣，許多銀行業務仍需要專人處理，除非政府明確表態放行，否則採取新措施上速度會比較緩慢，此外，多數台灣民眾樂於使用已熟悉的作業流程，即使他們要帶著存摺排隊。

報導分析，台灣銀行業改革的速度緩慢，另一項原因是許多人不需要進銀行就能完成金融服務的需求，包括使用LINE Pay、Apple Pay等軟體進行日常支付，帳單也可在超商或郵局完成繳納。

在台灣長居的國際律師事務所Russin & Vecchi代表Thomas McGowan表示，「台灣政府一直努力解決一些問題，但仍有障礙存在其中，自從2016年因巴拿馬文件被罰款後，台灣在反洗錢規定及KYC系統（Know Your Customer）上更為嚴嚴謹，因此在台灣進行國際匯款會比某些地方還要麻煩。」

Thomas McGowan補充說道，「在這樣情況下，台灣銀行只是對外國人比較有反應，就像世界各地的銀行對來自國外的人一樣，你在加州會有同樣的經驗，或者你在新加坡也會有類似的經驗。」