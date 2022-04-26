澎湃新聞26日報導，大陸外送平台「餓了麼」透露，上海抗疫攻堅戰下，餓了麼正加快恢復服務能力，恢復營業的藥店數量相較月初已翻倍。封控以來，餓了麼買藥已累計送出220萬單藥品。餓了麼指出，為滿足更多市民用藥，針對特殊時期的需求變化，買藥方面推出了多種新模式保供送藥，包括社區團購防疫醫療物資、「社區集採＋集中配送」、上線「應急特需」通道，還與醫院定向合作「寶寶送藥專車」。

「隨著努力加快恢復服務能力，目前在上海可每天完成的藥品配送已經超10萬單。」餓了麼買藥業務負責人王哲介紹，疫情以來，餓了麼買藥持續拓供給、擴範圍，上海藥店外賣配送覆蓋的區域已經超過93％，線上可選購的藥品種類也已恢復至封控前的95％以上。

為了滿足更多市民需求，餓了麼買藥與生態夥伴一起，探索創新推出疫情下新的履約模式。其中，餓了麼與老百姓大藥店、好藥師大藥店合作「社區集采＋集中配送」的模式，讓一家藥店得以覆蓋周邊30個左右的社區。

該模式下，社區使用者在餓了麼平臺下單後，藥店會按照社區對打包藥品進行分組，再由專車派送至每個社區，社區志願者則接力完成最後100米送達。在運力吃緊的情況下，這一創新提高效率，一家藥店日均可完成100余單配送。

此前，餓了麼上線「應急特需」通道，努力服務獨居老人、慢性病患者、嬰幼兒等特殊人群的最緊急需求。據「應急特需」專案客戶滿意中心牽頭人梁滔透露，隨著買藥服務逐步恢復和社會多方力量加入，目前「應急特需」專案的緊急用藥需求已不足峰值一成。

同時，對於一些特殊的送藥需求，餓了麼還推出定制化解決方案，組建起了一支專門的全城送專車運力團隊，提高對應急需求的專車服務能力。

其中，受運力限制，上海市兒童醫院醫藥訂單一度積壓，由於小患者們居住地點極為分散，常規騎手配送方式也無法解決。就此，餓了麼調度專車，與兒童醫院共同制定了「寶寶送藥專車」的配送方案，由多輛專車全城免費配送醫院訂單。