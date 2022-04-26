居家隔離「3＋4」再放寬！ 取消第三天快篩

中央流行疫情指揮中心昨公布居家隔離天數由10天縮短為3天，解隔後須自主防疫4天，天天快篩陰性可出門。原規劃「3+4」期間內需快篩6次，指揮中心發言人莊人祥今天說明，經討論後取消居家隔離第3天的一次快篩，僅需在剛匡列時快篩一次，以及自主防疫期間4天如需外出也要快篩，快篩試劑由隔離所在地地方政府發放，共5支。

指揮中心將居家隔離3＋4再放寬。（圖／指揮中心提供）

由於指揮中心昨宣布居家隔離今起採「3+4」新制，4月17日到23日開始隔離的民眾，約6.7萬人已符合解隔條件。莊人祥說明，如已在4月26日前開立電子居隔書者，將全數重新開立居隔通知書，如隔離未達3天者，由系統自動計算接觸日次日起算3天；已隔離逾3天者，一律以4月26日為隔離期滿日。

另針對居家照護確診者的同戶隔離者，也適用居家隔離「3+4」新制，以同戶最後一位確診者的確診日起算，居家隔離3天加自主防疫4天。如果有家長需同住照顧確診的幼兒，當確診者隔離期滿起，還需要再居家隔離「3+4」。

昨天指揮中心宣布新制上路後，陸續有民眾反映，居家隔離天數已經滿3天，但尚未收到居隔通知書，或是原本應取得的快篩試劑都還沒拿到。陳時中表示，這些問題都還是要跟衛生局聯繫。