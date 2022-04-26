台南市長黃偉哲26日參加台南第19條小黃公車路線官田區「橘6」通車典禮。（劉秀芬攝）

台南市府為服務偏鄉民眾，推出小黃公車，2019年起已在9區推出18條路線，26日第19條官田區「橘6」小黃公車舉行通車典禮，官田六雙地區相隔12年後，再度有公車站牌豎立；交通局也預告，下月台南南化最偏遠的關山里，即將有小黃公車服務，從關山到玉井街上，單趟路程長達70公里。

市長黃偉哲26日到官田參加通車典禮，看到「橘6」小黃公車是一輛可搭載7人的黑色大賓士車，露出羨慕神情。黃偉哲表示，3年多來台南37區中已有10區、19條小黃公車路線，平均大概每年開通6條，都獲得民眾很大的支持跟鼓勵。

黃偉哲也說，雖然原則上中央有補助前兩年經費，第3年台南市政府要自付經費，但是看到民眾的高使用率、高搭乘率、高滿意度，他覺得這個費用支出有效果，鼓勵市府繼續再開通新的路線來服務偏鄉以及山區、海邊的市民朋友們。

交通局長王銘德表示，「橘6」小黃公車路線由隆田火車站連絡區內六雙、南廍兩個聚落。其中六雙聚落在早年由協成客運行駛，1999年該公司倒閉後，由興南客運接手營運至2008年 8 月也不堪虧損停駛之後，鄉親便再無公車可搭，終於在12年後的今天再度有公共運輸服務。

交通局表示，「橘6」比照其他小黃公車路線分為固定班次和預約班次，固定班次只要依時刻在站牌招手即可搭乘；預約方式則需2人以上共乘，最遲在搭車前1日下午5點前，電話進線或利用「大台南公車APP」內小黃公車專區預約功能，可預約每日早上6點到晚上10點的時段，預約地點只要站牌距離1公里內均可到府接送。