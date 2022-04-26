淨零碳是全球趨勢，新北市長侯友宜2020年率先簽署氣候緊急宣言，並於2021年宣布2050新北淨零碳目標，新北市府今年啟動公務車動電化，目標於2030年、2035年分別達成公務機車、汽車全數電動化，估計可以減少2500公噸的碳排。

環保局長程大維表示，新北市在2020年溫室氣體淨排放量為1784萬公噸／二氧化碳當量，運輸部門佔總排放量25％，而道路燃料碳排比例約佔運輸部門97.6％。

新北市擁有400萬人口為台灣最大城市，車輛設籍汽車數約93萬輛、機車數約223萬輛，運具電動化將成為運輸部門近零碳的關鍵。

環保局說，依目前電力排碳係數計算，燃油車電動化可以減碳50％，新北市於運輸部門規畫零碳方案與目標期程，優先將新北市公務車輛全面電動化，並藉由公部門先行示範，逐步推動至私部門。

環保局說，新北市公務車輛自2022年起，倘為非警用燃油機車達汰換規定，一律電動化；若為燃油汽車達汰換規定，則逐年提高汰換為電動汽車比例；至於各機關接受捐贈車輛，皆以電動車優先。預計至2035年，新北市公務車輛，除特種車輛外，達成全數汰舊或汰換為電動車。

環保局表示，除期望公私協力朝淨零碳目標邁進，另將配合電動車輛發展，積極佈設充電樁，降低車樁比例(電動車／充電樁)，並將公有停車場及建物充電系統規劃納入「新北市零碳城市發展自治條例」規範，後續亦會持續提升用路人的交通服務品質與績效，增進運輸系統之安全、效率與舒適，同時減少交通環境衝擊，以達成打造零碳城市的目標。