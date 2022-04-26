本土確診人數不斷攀升，指揮中心已將居家隔離期程自「10＋7」改為「3＋4」，並自今(26)日起開始實施，而教育部也配合這項作法，特別是大學輕症、居家隔離者可返家照護，不過必須隔離期滿7天後，經採檢為陰性，才可恢復實體上課。教育部長潘文忠也證實此事，並強調已行文各校辦理。

配合指揮中心施行「3＋4」居家隔離政策，即3天隔離期滿快篩陰性、4天自主防疫。對此，教育部25日邀集各大專校院開會討論，在校園疫情管理方面，將以輕症確診個案、居家隔離者以返家為原則，僅例外狀況再留校，減輕學校負擔。

考量到大專校院的防疫量能有限，今日甚至傳出國立台北教育大學因校內隔離空間不足，今(26)日起採遠距教學到學期末，教育部也與各大專校院研議，在校內除了中、重症確診個案外，其餘不得送往醫院、集中檢疫所、加強型防疫旅館或防疫旅館，但敘明輕症和居家隔離者將以「返家」照護和隔離為原則，有例外狀況可以留校。

潘文忠今日下午出席活動前接受媒體聯訪時回應，對於校園也採取「3＋4」居家隔離政策，上午已在行政院防疫會議中報告，將針對教職員工生一起執行，國教署也將行文各校，開始執行這項作法。

至於大學方面，潘文忠說，配合防疫需要，將會以輕症管理方向來進行，居家隔離將已返家為主要原則，除非有特別情形，才會留在學校。這部分也已與大專校院取得共識。

至於國北教大今日主動向教育部申請遠距教學到學期結束，潘文忠回應，將配合整體防疫政策來執行。