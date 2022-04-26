金色三麥餐飲集團長期支持社會公益活動，近年與深耕憨兒藝術創作的育成基金會密切合作，不僅歲末邀請憨兒家庭來店歡聚迎新，連續兩年推出的「憨兒手繪公益紅包袋」也獲得廣大迴響，今年更進一步在NFT熱潮的推波助瀾下，為憨兒搭起一座藝術舞台，邀請憨兒以象徵金色三麥的「蜜蜂」為主題，化身小小「Bee卡索」，發揮想像力創作一系列畫作，於4/27日限量發行99顆「憨兒Bee卡索公益NFT」。自5/20起，擁有者可連續1,000天在全台金色三麥啤酒餐廳免費兌換一杯啤酒註1，期間也將受邀參加NFT VIP派對，還有聖誕禮物、台中SUNMAI BAR開幕日無限暢飲等驚喜空投！扣除上架成本後，金色三麥將捐出全部收益給育成基金會，擁有者每次轉手交易加碼再捐出10％手續費，讓愛心永續。

金色三麥用行動守護憨兒，NFT收益全數捐出，轉手交易再捐10％手續費，無論是收藏藝術品，或是作為投資工具、身份地位象徵，越來越多人投入NFT交易市場，金色三麥以這波熱潮為契機，將長期支持的公益活動推向元宇宙，希望透過發行「憨兒Bee卡索公益NFT」，讓憨兒議題進入更多人視線，凝聚各界的關懷與力量。

金色三麥與育成基金會的合作已持續二年，除了歲末邀請憨兒家庭蒞臨門市歡聚迎新，每年春節期間推出的「憨兒手繪公益紅包袋」，可愛討喜的插畫也吸引許多客人珍藏。對不擅長溝通的憨兒來說，藝術治療能夠引導他們以繪畫抒發情感、表達內心想法，開啟和外界溝通的一扇窗，並且在創作和互動中獲得成就感。為了號召更多人照亮這群才華洋溢的憨兒，金色三麥邀請憨兒畫出象徵金色三麥的「蜜蜂」，取得版權並推出限量99顆「憨兒Bee卡索公益NFT」。扣除上架成本後，捐出全部收益給育成基金會，日後擁有者轉手交易產生的手續費，金色三麥也將加碼再捐10％，用實際行動守護憨兒。

金色三麥「憨兒Bee卡索公益NFT」預計4/27在OpenSea正式發行，限量99顆，定價0.1ETH（約8,800元，依購買當下以太幣匯率為準）。自5/20起，擁有者可連續1,000天至全台金色三麥餐廳門市享用一杯350ml精釀啤酒，現場開啟OpenSea並出示個人持有的「憨兒Bee卡索公益NFT」即可免費兌換。99顆「憨兒Bee卡索公益NFT」也將成為NFT VIP派對通行證，還能解鎖各種獨家福利，包含近期台中SUNMAI BAR開幕日免費無限暢飲、耶誕老公公神秘禮物等各種驚喜。

金色三麥「憨兒Bee卡索公益NFT」賦能僅供99顆NFT擁有者獨享，所有賦能在轉手交易後一併轉移給新擁有者。完整賦能、購買教學、驚喜空投等最新消息，都會在「SUNMAI金色三麥」臉書和IG更新。