閃電狼職業電競隊於4月10日以大分全勝的戰績奪下《英雄聯盟：激鬥峽谷》2022 東南亞錦標賽(WCS)台港澳賽區冠軍，順利拿下進入總決賽的門票，且將於今(26日)正式迎戰來自越南賽區的Cerberus Esports，爭奪Icons世界大賽四強參賽席位。

閃電狼於去年二月成立《英雄聯盟：激鬥峽谷》隊伍，成軍三個月後隨即投入Icon Series系列賽事，一路從東南亞資格賽、夏季賽等過關斬將，可惜最後止步四強，無緣進入國際賽事。在去年惜敗後，隊伍記取教訓並重整狀態，全力為今年WCS系列賽備戰。自二月底開賽以來，歷經兩個月的激烈賽事，最終閃電狼以冠軍之姿順利在Masters賽區稱霸，勇闖WCS總決賽！2022 WCS系列賽事分為：入圍賽、季後賽、決賽，集結了 Masters(台港澳)、星馬、大洋洲、菲律賓、泰國、越南等各賽區的頂尖隊伍進行廝殺，而拿下 Masters冠軍的閃電狼則獲得季後賽資格，依照昨(25日)抽籤池結果，首戰將對上越南賽區隊伍Cerberus Esports，無論對手是誰閃電狼都會帶著賽區冠軍的氣勢和信心全力迎戰。

2022 WCS賽程資訊：

季後賽：4/26～4/27、4/29～05/01、5/6～5/7

決賽：5/8

閃電狼稱霸 Masters 賽區，勇闖2022 WCS總決賽。

此外，為了召集所有玩家與電競迷一同關注賽事，閃電狼於社群上舉辦WCS決賽應援活動，進行MVP與賽況預測，邀請大家為閃電狼集氣加油，而活動獎品也相當豐富，除了贈送閃電狼今年度FOCUS主題隊服，更加碼抽SteelSeries賽睿電競耳機和閃電狼戰隊口罩，期盼能在粉絲應援的加持下順利奪得最高榮耀！

一起集氣，為閃電狼加油！

●賽事轉播:Twitch、Facebook