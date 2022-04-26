美股昨夜拉尾彈升，帶動亞股今日漲勢，台股開盤也在台積電重回550元帶動多頭士氣下，由風電、生化、觀光、航運等攜手挺升，一度攻上16729.47點、反彈約百點，但空頭緊追不捨，台積電又翻黑，鋼鐵、航運、生醫等也紛紛遭擊潰，大盤一度回探至16582.11低位，所幸金融類股即時挺身護盤止跌，尾盤買單再現拉抬長榮航、華航、東鹼、世紀鋼、上緯投控等，終場險險收高在16644.79點，小漲23.89點，總成交值縮減至2540.64億元；櫃買市場收194.66點，跌1.40點，總成交值623.13億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今日開高走低，追價意願薄弱，可以看出近期市場信心不足，反彈無量整理時間恐將拉長，未來需要觀察融資是否有持續減肥，在沒有碓定的轉強訊號之前，台股整理期恐將加長，難以擺脫頹勢。

盤面上，台積電今日開高後多頭乏力，收在546元，上跌0.18%；IC設計賣壓沉重，股王矽力-KY(6415)盤中一度探至跌停板2520元，收在2560元，下跌8.41%、聯發科(2454)明(27)日將開法說會，收在833元，下跌0.48%；航空雙雄皆收黑，華航(2610)、長榮航(2618)收盤跌幅都在3%以上；風電族群強勢，上緯投控(3708)收在漲停板145元、潤泰材(8463)收在29.8元上漲9.36%、大亞(1609)、世紀鋼(9958)收漲4~5%；金融股買盤力道強，玉山金(2884)、華南金(2880)同步收漲3%以上。

今日台幣雖然止貶回升但仍偏弱勢。由籌碼面來看，外資在現貨市場賣超400多億，在期貨市場加碼空單近700口，目前淨空單口數已至8000多口。台股追價力道弱，操作上宜嚴控水位汰弱留強，不妨留意殖利率高的族群。