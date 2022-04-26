苗栗縣議會26日召開第19屆第7次定期會開議，縣長徐耀昌在施政總報告中，感謝縣議會和縣議員的支持與鞭策，讓縣政得以順利推動，而縣民鄉親對美好生活的期待，正是縣府團隊加緊腳步戮力以赴的目標。

徐耀昌就致力招商破兆、建構便捷交通、營造城鄉特色、打造優質校園，兼顧農漁、勞工、青年與觀光發展，以及日益重要的防疫整備等政策詳實報告；他並以「日日行，不怕千萬里；時時做，不懼千萬事。」勉勵縣府團隊戰戰兢兢全速邁進，為鄉親創造更多福祉。

定期會26日進行縣長施政總報告、縣政提案報告及三讀議案第一讀會議程，大會由議長鍾東錦主持，副議長李文斌及縣議員出席踴躍；縣長徐耀昌率同秘書長陳斌山及局處主管列席，他彙整近半年來縣政發展歸納10大面向提出施政總報告，也讓鄉親通盤性了解。

縣長徐耀昌說，苗栗招商引資即達成破兆目標，目前累計1兆121億元，創造逾3萬6000個工作機會，鼓勵繼續研發再創新局。其中，台積電竹南北側先進封裝廠已完工，北側新建封裝廠及南側新建測試場接續開工；力積電興建12吋晶圓廠土建工程已逾68％；近半年續有群聯電子五廠、信邦中華新廠、三菱化學及恆誼化工均已完成擴廠；自招商鐵三角成立後，冠軍產業園區、長春石化擴廠及台灣光罩新廠等投資案，挹注資金約2106億，成長幅度超過26％。縣府也持續充實企業所需後援，加深產業發展力道，以催生更多潛在隱形冠軍。

在建構便捷交通與提升生活機能方面，縣府推動重大交通工程奠定建設之母的腳步從未停歇，近期有苗130線、121線部分路段、建功地下道及周邊改善、苗33支線新闢及聯大路苗30線整體改善工程陸續通車，聯大路以品質完善兼顧生態環境，榮獲公共工程金質獎佳作的肯定。

另竹南龍鳳漁港道路進度超過77％，頭份中興路至富國街瓶頸4月開工；苗62-1線雪霸國家公園至雪見路段，去年11月獲內政部核定補助12.6億元；128線通霄段與台13線造橋頭屋段及三義拓寬工程，也加速辦理路線規畫及用地徵收。

地方期盼多年的國道1號增設造橋交流道已獲行政院核定，總經費由原先8億元增加到23億元；頭份竹南中央路慢行綠網建置2期計畫也獲中央核定4.7億元；其他有關營造人本通行環境，5年內已2度獲金路獎肯定。公共自行車Youbike近期陸續拓增35處站點，並爭取到竹苗中共同生活圈機制，均免收跨區調度費用。

徐耀昌表示，在加強治水防洪、營造特色城鄉部分，縣府依綜合治水策略全方位改善水患問題。其中，後龍水尾仔圳及頭份土牛溪排水護岸工程1月已完工；苗栗田寮圳上游施作聯大路截流工程已完竣，下游防洪治理第1期工程4.7億元預定9月完成，第2期3.8億元正辦理設計中；苗栗汙水下水道可望年底全數完成。

貓裏喵親子公園後續增設魔術方塊地景遊戲場及滑輪溜冰場已完工啟用，為公園再添新妝；苗栗地標新東大橋亮化也斥資3633萬元啟動工程。一鄉鎮市一特色公園，近期將續有4處公園報竣，還有8處也緊鑼密鼓推進中。

有關教育部分，縣府不斷打造優質校園、扎根多元教育，諸如「班班有冷氣」政策及電力改善，今年2月已提前達標，學生炎夏可在舒適的環境中快樂學習。老舊校舍拆除重建、補強，繼頭份國小等3校3棟重建及去年獲核15校18棟補強工程均已完工外，象鼻國小等14校15棟也加速進行中，並增設公立及非營利幼兒園提供平價教保服務。此外，教育團隊持續推動優質的閱讀力，整建全縣體育運動場館，著力培育文武雙全的下一代。

在力拚農漁發展、行銷特色農遊及構築觀光軸線、發揚特色文化層面，一方面結合農會加速落實安心安全農業，補助機具資材、有機肥料及架設溫網室，全縣有機農業面積達472公頃，推動產銷履歷有746公頃；爭取中央補助購置冷藏車及冷藏庫，並擬訂農產品冷鏈物流計畫，輔導105個社區通過農村再生計畫獲農委會補助7089萬元。

另方面整備山海觀光建設，公館出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫邁入第2期；客家文學花園旅服中心預計11月底前開放；推動明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫翻轉明德水庫風景區新形象，豐富國際藝文交流，優化景點設施與成功刺激消費的旅遊節抽獎活動，都有效帶動觀光休閒產業。

徐耀昌說，苗栗是多元族群融合的社會，施政重點也全方位進行，有關加強部落環境營造、關心勞工青年權益，包括積極爭取中央奧援部落特色道路改善、綜合服務據點友善空間整建文健站及部落公共設施改善計畫等，皆已完工。

新建都會區原住民族綜合服務中心正送審中，原住民文化特色親子公園預定8月完工，另開設族語傳習加強文化傳承。此外，勞動會館啟用、青創指揮部及青創基地的設立等，都顯示縣府對勞工、青年和原住民的重視。

隨著國內疫情日趨嚴峻，整備防疫能量與充實社會福利服務相對更形重要。全縣新冠肺炎疫情第1、2劑覆蓋率分別為78.6％、73.4％，後續鼓勵社福類及產業類移工接種疫苗，希望第1、2劑施打率提升到91.54％與78.3％；去年獲配13萬8000劑流感疫苗，使用率更高達96.3％。

另外，調高生育津貼鼓勵鄉親增產報國，增加簽訂準公共化托育服務契約、補助托育費、加開公設民營托嬰中心及新建親子館；布建329處長照ABC、22處幸福學院、18處樂齡中心、15處部落文化健康站及190處社區關懷據點，正逐步擴大扶幼安老。

徐耀昌強調，除重大縣政建設之外，強化防災救護訓練，建立機制構築嚴密治安防護網，以達到確實防災維安並提升警消效率目標；加強輔導公安檢查、保障縣民居住權益與安全，爭取中央補助拆除重建造橋鄉公所行政大樓，落實各項便民政策，以及持續推動環境保護營造麗淨家園，也都列為多管齊下的有感施政。他期許在未來任期內，在議長鍾東錦、副議長李文斌及全體議員的監督協助下，府會齊心協力，攜手打造苗栗成為更有幸福感的城市。

徐耀昌與相關局處長，會中也針對多位縣議員提問有關校舍經費可能因建材飆漲面臨不足，中央與地方防疫步調與特定狀況的因應SOP，以及加速受理快篩或PCR檢測作業時間等議題，逐一回應並允諾盡量滿足地方需求。