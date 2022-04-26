華視20日上午新聞畫面中的跑馬快訊，2度誤播「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」、「新北市遭共軍導彈擊中」等錯誤訊息，不但驚動國安高層，輿論也罵翻。調查局台北市調查處20日先請當班的導播、工作人員說明，因外界質疑聲浪不斷，據透露，北市處已向台北地檢署報請檢察官指揮偵辦，深入釐清華視出包案疑點。

據了解，北市處是最近向北檢報告，表示華視案將報請檢察官指揮，檢方已指派 專案檢察官負責，目前案由及涉嫌人均不明。外界認為，相較調查局的「積極」偵處態度，對比電視台主管機關NCC迄今尚無作為，形成強烈對比。

華視新聞20日上午7時，跑馬燈秀出一連串的戰爭快訊，包括「新北市遭共軍導彈擊中」、「受戰爭影響各地爆發民生用品搶購潮」等，引起民眾恐慌，以為兩岸之間真的開戰。

華視經內部調查後，表示快訊內容是19日為新北消防局錄製的防災影片，因路徑設定錯誤，誤植影片內容，除向外界道歉與澄清，也強調將嚴懲失職人員。

但華視20日上午9時34分，再度出包，最下方跑馬出現「台北凌晨下起拳頭大冰雹，市區交通大亂」，然後出現「巴士海峽發現石油，預估蘊藏量100萬桶」，最扯的是跑馬竟然出現「大屯火山爆發，岩漿滾滾而下」， 21日被爆出後，21日晚間華視再度發聲明道歉，並導致公廣集團兼華視董事長陳郁秀、華視代總經理陳雅琳2人雙雙請辭。

調查局不敢大意，調查局資安站責成台北市調查處釐清華視人員是否涉及散布假訊息，20日聯繫華視了解製播跑馬快訊過程，華視當班的導播與劉姓字幕人員2人下午攜帶資料到北市處說明，據了解，2人證稱是誤植，2 人訊後請回。

不過，由於華視案驚動國安高層，並引發外界質疑聲浪不斷，北市處已向台北地檢署報請檢察官指揮偵辦，深入釐清華視出包案疑點。