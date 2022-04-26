關西鎮石光國中射箭隊參加今年全中會獲得佳績，隊長嚴子喬第1次參賽，順利射下女子組反曲弓個人賽金牌，是隊史女子首面金牌，她另與隊友徐紫芸、劉佳耘合作捧回女子團體組第6名，縣長楊文科特別表揚，指每月將補助4千元培訓補助金，期明年竹縣承辦全中運時再創佳績，持續為縣爭光！

嚴子喬說，比賽時對手最後一箭射了6分，她也沒有鬆懈，依舊冷靜拿下分數，射箭有很多細節，要很專注每個動作，還有當天氣候、風向，時常要與教練討論及不斷修正問題，能拿到金牌，感謝幫助她的每個教練及隊友。

教練許桓綸說，石光國中射箭隊平常訓練只有2小時，很高興第一次帶隊，嚴子喬就能拿到金牌，經過此次全中運的歷練，相信未來潛力無窮，希望嚴子喬未來能留在縣內高中，一圓國手夢。

石光國中校長張君豪說，該校是只有60人的迷你偏鄉，石光孩子們秉持「箭不放手，直到夢想到手！」的夢想，每日持之以恆的艱苦練習，在全國競賽殿堂脫穎而出，要感謝縣府、關西鎮公所及民間人士全力支持，讓射箭隊員及教練無後顧之憂。

縣長楊文科感謝基層教練對選手的培訓，教育局也積極協助石光國中射箭隊，近2年補助105萬餘元經費，希望讓學校及孩子減輕負擔，為發展三級培訓，今年實施「新竹縣績優運動選手培訓補助金發放要點」，讓培育選手能無後顧之憂的訓練。

教育局長楊郡慈表示，該要點規定新竹縣選手獲得全中會前三名者補助1年，個人項目第一名每人每月4千元，第二名3千元，第三名1500元。團體項目或接力賽第一名每人每月3千元，第2名1500元，第三名1000元，希望籍此鼓勵更多優秀的體育人才。