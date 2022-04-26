中央拍板居家隔離採「3＋4」，北市副市長黃珊珊26日指出，不管幾加幾，民眾關心的是要不要居隔、居隔之後呢，不滿​3＋4政策周日經媒體披露，隔天才告知地方政府，當天下午就通過，地方怎麼解隔上萬人。

黃珊珊今在臉書指出，面對幾千人，甚至萬人以上確診，加上確診者的接觸者，市府必須調整作法，專心照顧確診者，避免輕症轉中重症，避免中重症惡化，也必須坦承現有的公務系統無法在幾天內處理匡列接觸者。

她表示，​台北市確診者簡訊自主通報系統今天上線，先讓確診者自主回報密切接觸者，節省健康服務中心的疫調工作負擔，基層同仁能盡快收集到匡列對象名單，這樣才能更快速地幫到居隔者，否則「3＋4」上路，結果在家第3天都還來不及開居家隔離書，民怨只會更深。

黃珊珊說，​市府實際遇到的問題是政策宣布後，執行細節卻還沒跟上，首先，不管是10＋7或改成3＋4，都需要一段時間磨合與上路，接觸者軟體系統卻還要修正，再來這段期間，基層同仁要逐一回覆民眾問題，沒有完整政策細節，只會造成基層同仁與民眾衝突與誤會，滋生民怨。

她強調，現在北市居隔數量超過2萬，疫調結束後才可能開始匡列，每天確診個案已經超過1000例，就算大量調動支援人力，疫調速度已經跟不上確診數量增加，居家隔離數量約確診者的5到10倍，疫調塞車，居家隔離匡列更是塞車，這才是最大的問題。​

黃珊珊提到，地方政府是中央的幫手，這是一場困難的戰爭，真的不要再分彼此了，3＋4政策如此重要的政策，卻是先在周日由某報社獨家披露，隔天早上九時召集各縣市首長開會，下午2時開專家會議討論通過，晚上6時公布，第2天實施。相關執行細節都還沒有通知地方政府，民眾電話已經快打爆關懷中心，但我們也只能靜待中央通知相關細節。​

她說，中央疫調主動回報的系統要5月7日才會做好，在此之前，每天千例的確診個案，上萬的居家隔離者，要3天內開出居家隔離書，這無疑是雪上加霜，塞車會更嚴重，她認為應該要全力照顧確診者，密切接觸者應該用自主管理加快篩來管理，現在的問題，反而是快篩劑數量問題，政府說會提供1億支快篩劑，希望儘速補齊，讓人民安心​。

黃珊珊透露，接下來確診數會呈等比級數暴增，從國外經驗與病毒傳染力推估，如果不採取任何管制措施，台北市每日萬例將在5月初發生，5月中更可能每日近10萬，到時候連PCR採檢量能都會是問題，所以「以篩代隔」、自主管理絕對必要。​