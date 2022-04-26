台北市易發生肇事路段，中正路、民權東路六段連續三年都高居前兩名，而忠孝東路四段也是近5年肇事排行榜的常客，最高事故路段中正路去年車禍超過1000件，平均每天發生3起車禍，北市議員李明賢質疑，每年前3名車禍熱點都一樣，難道北市府沒有改善對策，交通會報根本是紙上談兵。

李明賢指出，從2017年至今，十大危險路口，每年都是中正路、民權東路六段、忠孝東路四段，三個路口輪流列居前3名，他質疑，交通局每年針對車禍熱點會勘檢討，但前3名車禍熱點都是一樣，表示北市府改善措施根本沒有效果；對此，北市交通局副局長陳榮明表示，由於中正路車流很大，加上有市場、捷運出路口和路邊停車，特別會有事故，將會去做檢討。

李明賢痛批，市場多、捷運出路口多，在很多路段都有這現象，但有許多路段並不會和中正路一樣年年上榜，這是先天的條件，後天如何去克服，就是交通會報存在的意義，否則交通會報只是紙上談兵。

交工處表示，台北市易肇事的地方有6成都發生在路口，因此會優先改善路口，以中正路來說，去年中正、延平和重慶路口有會勘改善，會再去觀察；陳榮明也承諾，會再去把這三條主要肇事原因做檢視，重新檢視看看是否違設備不足等補強，來保障民眾安全。

李明賢提到，北市也針對10大易肇事地點和路段做CBI智慧分析，是否有針對肇事熱點作分析改善？交工處回應表示，在市民高架有裝設人工智慧監測器，在事故發生後，AI系統會發出警訊，通知交公中心指派同仁去疏導。