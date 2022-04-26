縣長楊文科2月將免費營養午餐升格為「聰明營養午餐」，全縣120所學校舉辦最愛一日菜單票選結果發現，咖哩料理和全榖飯最受學生喜愛，縣議員林增堂擔憂原物料漲恐菜色不足，教育局長楊郡慈指出，5月起國中、小每餐分別提高到53元和50元，相信能大幅提升品質。

楊文科指出，聰明營養午餐在9月新學期正式上路，近日將邀請專家評選出前6名的聰明營養午餐食譜，提供各校及家長備餐參考，讓新竹縣的學子都能吃好、吃巧、吃健康，以更好的記憶力和思考分析能力面對課業，迎戰大小考試都能「試試順利！」

教育局長楊郡慈表示，今年編列4億4971萬餘元的免費營養午餐經費，國小每人40元、國中每43元，2月提升為聰明營養午餐，主要是在菜色上先做調整，目前全國有辦理免費營養午餐的6個縣市中，新竹縣價位在中等。

楊郡慈說，縣長楊文科上任後，將免費營養午餐升等加碼每週供應2次在地有機蔬菜，採購的食材也都有3章1Q產銷履歷認證，行政院4月21日對有使用3章1Q的學校，自5月起獎勵金從6元提高至10元，偏鄉學校由10元提高至14元，採計學生人數外，也納入老師用餐人數。

楊郡慈說，中央補助後5月起國小每人午餐將提高到50元，國中為53元，偏鄉國中、小餐費更分別增為57元和54元，相信應能提升學校午餐品質，執行過程也會再做檢討。

縣府推動聰明營養午餐先調整菜色，舉辦最愛一日菜單票選活動，全縣120所國中小的營養師或午餐秘書為學生說明食物的營養成分，各校再自訂規則使用google表單，可採用班級為單位票選、分梯到教務處前圈選或各班班長代表，票選最喜愛的菜色。

教育局彙整發現，選擇單一白米飯為主食的學校只有個位數，白米混搭小米、胚芽米、紫米、紅藜、燕麥的全穀飯，有維生素B群、膳食纖維等健康成分，是學生們的最愛。

可抗發炎、護腦、護心的咖哩更是學生的首選，不管是加上馬鈴薯、豬肉、雞肉、排骨、豆腐、蔬菜都擄獲孩子的胃。高麗菜、花椰菜等十字花科蔬菜，在票選中也名列前茅