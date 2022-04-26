衛生局表示，社區感染逐漸擴散，包括營區、營業場所、學校、補習班、幼兒園等都出現確診個案；而兒童疫苗接種縣府也已派員到校園調查，預計5月醫療團隊進入校園接種。(衛生局提供／吳建輝彰化傳真)

衛生局強調，若被衛生局匡列請務必配合相關的減災策略，保護自己更保護他人。(衛生局提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣26日新增85例確診個案，其中外縣市感染個案23例，縣內社區感染41例，還有21例正在疫調中，衛生局表示，社區感染逐漸擴散，包括營區、營業場所、學校、補習班、幼兒園等都出現確診個案；而兒童疫苗接種縣府也已派員到校園調查，預計5月醫療團隊進入校園接種。

衛生局表示，目前彰化社區感染已經擴散，包括校園、補習班等也都出現確診者，但不見得是大人傳染給小孩，因為確診個案中有幾個是發現是小朋友確診，帶回去傳染給全家人的個案，因此配戴口罩就格外重要。

衛生局說，目前彰化採「重症清零，輕症控管」的疫調模式，包括幾個大原則，若在戴口罩情況下接觸確診者，只要完成接種３劑疫苗，或經疫調評估風險可控、未具其他傳染風險，並無中央相關規定須居格，將可以免匡列居家隔離，不過要實行「加強版自我健康監測及自我防護」。

密切接觸者的定義是指在未戴口罩情況下，近距離15分種以上之接觸，衛生局說實行「加強版自我健康監測及自我防護」的民眾必須遵守相關規定，像是上班上課時必須全程配戴口罩，用餐時也要獨自用餐，不得與同事或同學共餐，而自我健康監測期間採一人一室為原則，若要離開房間也務必要戴上口罩。

衛生局強調，若被衛生局匡列請務必配合相關的減災策略，保護自己更保護他人；另外校園6至11歲兒童接種默德納疫苗，目前已經由學校開始意願調查統計接種人數，配合中央波發疫苗時間，預定醫療團隊5越能進入校園接種。