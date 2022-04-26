男星艾成今（26日）在他所開設的馬來西亞餐廳「艾叻沙」臉書開直播，忍痛宣布經營5年的艾叻沙西門町創始店預計在4月30日結束營業，「西門町艾叻沙，江湖再見….」，同時他也預告將為品牌轉型，繼續推出即食包在大賣場、線上販售。

艾成表示5年前在西門町找到店面後，立刻不假思索的下定，雖然在第一年沒有賺到錢，但到了第二年開始，愈來愈多人喜歡「艾叻沙」，第三年也將事業版圖拓展到竹東、南西、慶成街等地。

艾成特別感謝這5年來一路支持「艾叻沙」的明星朋友、電視台工作人員、粉絲，他無奈表示因為疫情的關係，生意明顯受到影響，「疫情一波比一波嚴重，業績一波比一波慘淡，真的不能再撐下去了，我們預計在4月30日結束「艾叻沙」西門店的營業，只剩最後4天了」。他也表示，一定會為了喜歡海南雞、肉骨茶等馬來西亞餐點的大家，堅守「艾叻沙」慶城街1號、竹東車站的經營。