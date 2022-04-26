張姓學生因為想考日文系，前來文林閣拜拜時特別選用日本考生常用的開運餅乾祈福。（邱立雅攝）

家長殷切期盼孩子考上好學校，帶來的供品也是隱含好運諧音的食物，旺旺仙貝是不錯的選擇唷！（邱立雅攝）

4月底5月初迎來統測及高中會考兩項大考，新竹縣著名供奉文昌帝君的芎林文林閣拜拜人潮湧現，多是家長帶著孩子們前來祈求考試順利，除了排隊登記疏文，供桌上擺滿了各式祈福供品，芹菜、蔥、蒜、蘿蔔各式諧音好運物品，甚至還有考生為了想考上日文系，供品放上日本考生常用的祈福餅乾，象徵一定勝利、絕不落榜。廟方也表示，平日只要認真讀書，前來拜拜便會心誠則靈，若是荒廢學業，臨時抱佛腳磕100個頭也沒用。

文林閣是新竹縣在地著名的考前拜拜聖地，創建於1846年，距今已有176年歷史，主祀文昌帝君。過去古稱文昌祠，並延聘碩儒在此教育地方學子，是具鄉塾性質的寺廟，在1876年重修並更名為文林閣，1932年再次修建。直到1991年因建物腐朽倒塌，拆除舊廟重建，在1996年1月竣工至今。

文林閣總幹事劉清波指出，每逢大考、國考以及機關升遷考試前的周末，都會有來自全台各地的信眾前來拜拜祈福，雖然信眾們都會攜帶各種富含意義的供品前來祭拜，但廟方立場認為平時還是須努力讀書，前來拜拜是祈求心安、心誠則靈，若平日不讀書，磕再多頭也是枉然。

近期是四技二專統測及高中會考，當天前來拜拜的民眾絡繹不絕，多是背著一大袋蔥蒜芹菜等蔬菜，乍看像是上菜市場，不過這些諧音充滿寓意的蔬菜食物都充滿著家長的期待與愛心。

有家長解釋，蔥代表聰明、蒜代表會算數、芹菜代表勤慧、蘿蔔代表好采頭、竹筍代表事事順利、包子與粽子代表包中，也可以包種茶代替。供桌上也放上考試文具以及准考證，若不懂如何跟神明溝通，也可請廟方代寫疏文照唸，保證不出錯。

現場供桌上除了滿滿傳統祈求好考運的供品，也出現日式餅乾，張姓考生表示，自己帶了奇巧巧克力及小熊餅乾，是日本當地考生祈福常用供品，日文發音接近勝利以及絕不落榜，希望能考上心儀的日文系。