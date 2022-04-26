印度股市今年以來明顯相對全球抗跌，儘管指數自年初高點回落，目前仍維持高檔整理。展望後市，瀚亞投資認為，印度維持經濟高速成長，且通膨率可控，使政府能夠維持寬鬆基調、尚無急迫升息時程，加上政局情勢穩定、獲利持續增長等，支撐股市維持強勢。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度體質發揮4大優勢，對於股市帶來相對支撐，包括：（1）電子股占指數成分較低，金融股占比高，受國際趨勢及產業衝擊低；（2）輸入性通膨影響較小，尚無急迫升息壓力；（3）地緣政治影響偏低，俄烏衝突反而使印度得以取得低價能源供給；（4）貨幣與財政政策相對彈性，且印度政局穩定、執政黨民調創新高。

群益投信統計，全球主要股市2000年來，Q2平均表現以印度4.52％表現最佳，其他依序為越南4.44％、印尼4.33％、俄羅斯3.83％、泰國3.56％。整體來看，以印度、東協市場表現相對突出，可多留意相關基金投資契機。

展望第二季，林庭樟認為，印股經歷大漲後推升本益比，高檔震盪在所難免，且隨著企業獲利可能受高價原物料影響，印度央行（RBI）收緊對抗通膨、外資流出、及美元走強、美聯準會鷹派環境等，第二季表現相對有壓力，預估箱型整理格局機率大。

4月初，印度央行將2022～2023財政年度預估GDP自7.8%下調至7.2％。林庭樟說，雖然印度GDP預估下調，但仍是全球領頭羊，企業年度獲利複合增長優於亞太區大多數國家；高盛也預估，MSCI印度明後年EPS增長率達19～23%，印股仍是極佳投資選擇。

此外，3月印度CPI上揚至6.95%，高於政策目標預期６%。對此，林庭樟分析，印度CPI約有四成貢獻來自於食品價格，受進口自化肥、運輸等成本上升造成，也讓印度央行將「維持經濟復甦成長」的政策論調，調整為「控制通膨」，預計第三季後才會開始升息。

2021年第四季以來，內資成為印度股市資金的中流砥柱，反觀外資不斷賣股，印度BSE指數外資持有水位來到8年來新低，主因美國升息及風險趨避。預料隨著美國５月升息與縮表確立，資金有機會再回流高成長的印度市場。