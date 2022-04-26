中央流行疫情指揮中心昨公布居家隔離天數由10天縮短為3天，解隔後須自主防疫4天，今天再宣布快篩次數由6次縮減為5次。多位專家認為鬆綁速度有點快，但部分縣市則認為應全面免隔離。指揮官陳時中表示，「3+4」方案是考量風險和社會運作取得的折衷點，由於第4天起出門前還要篩，因此決定取消第3天快篩。

居家隔離「3+4」新制今天上路，有專家認為衝太快，恐導致不必要的重症死亡，但部分地方政府則認為應全面免隔離。陳時中表示，幾乎沒有專家認為一開始就要全面解隔，大家都覺得「3+4」還稍微鬆了一點，他強調這是考量風險和社會運作取得的折衷點，第3天可以找出大部分的病毒，且第4天開始出門都要驗過陰性，病毒漏出來的比率相對低。

原訂居家隔離「3+4」期間需快篩多達6次，但今天指揮中心宣布縮減為5次，取消第3天的快篩，是否為因應國內快篩試劑不足？陳時中表示，因為第3天還沒要出門，第四天如需出門再驗，其中就包含了前三天染疫的可能性。

指揮中心統計，全台共有9萬人正在居家隔離中，部分縣市人力頻傳不足，外界關心是否會取消電子圍籬，以簡化行政流程，陳時中表示，要看看這段時間大家違規的情況，以合理方式放鬆，是會被考慮的。

近來有不少民眾反映，得知自己曾接觸確診者，但遲遲未收到隔離通知，是否還可以外出？陳時中說明，一切管制行為都是由接到通知開始，不是接到隔離通知單，但如果自己很清楚曾接觸確診者，為了保護自己和其他人，及早做自我管理會更好。