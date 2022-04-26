天使一哥「神鱒」卓奧特（Mike Trout）26日擊出生涯第50支三壘打，而且是一支「軟弱無力」的三壘打。當時卓奧特只是要check swing，那是一顆外角滑球，卓奧特想要收棒的時候卻還是碰到了球，沒想到這顆收棒不及、碰出去的球一路彈跳穿越守護者一壘防線，然後滾到邊線外，卓奧特直接攻上三壘！

Just @miketrout things 💕

Mike Trout's recorded his 50th career triple with this check swing. #GoHalos pic.twitter.com/Yyppr2KQpB — Los Angeles Angels (@Angels) April 26, 2022

第6局下，卓奧特面對的是塞揚獎投手「非賈斯汀」比柏（Shane Bieber），比柏連續4球都投到外側避開對決，卓奧特追打兩球揮棒落空之後，這一球本來打算收棒，沒想到不小心碰出去了。

卓奧特是右打者，這球打到反方向，守護者野手可能缺乏心理準備。這球被打出去的速度僅有時速57.4英里（92.4公里），大聯盟自2015年統計以來，這是第3軟弱的三壘打。主要是球出去的方向巧妙，右外野手也沒有防備。卓奧特無人出局攻占三壘，但是該局沒能回來得分。

最近棒子火燙的泰勒沃德（Taylor Ward）被天使排上第一棒，大谷翔平被放回第二棒，總教練麥登（Joe Maddon）表示沃德的狀態非常好，不趁機推上第一棒就有點可惜。果然沃德神勇無比，此戰轟了雙響炮，都是從比柏手中打出，幫助天使以3比0擊退守護者。沃德打擊率0.367、攻擊指數1.225，卓奧特也保持在0.326打擊率，4打數掛零的大谷翔平降到0.211。