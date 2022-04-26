飲酒過量有害健康

跨界聯盟、快閃搶市，已不再是時尚的專利，近來佳釀美酒也玩跨界快閃，軒尼詩（Hennessy）搶搭NBA球季熱潮，先是在中正紀念堂打造巨型籃球地景和籃球場後，近日又在信義商圈設立「軒尼詩NBA快閃潮店」，慕赫（Mortlach）單一麥芽威士忌則攜手米其林指南，成為米其林官方合作夥伴，與多家米其林餐廳聯手創作佳餚與餐酒，讓品味佳釀更添情趣。

職籃球星朱雲豪、法獅出席軒尼詩NBA快閃店，在籃球機挑戰較勁。（Hennessy提供）

軒尼詩日前在中正紀念堂全球最潮的巨型籃球地景，雖只為期三天，但在社群媒體引起不少迴響，如今又在微風信義開設「軒尼詩NBA快閃潮店」，開幕首日新竹街口攻城獅的兩位球星朱雲豪、法獅前往捧場，將NBA籃球運動的健康形象與品味佳釀完美結合。

慕赫威士忌與米其林台菜餐廳「山海樓」合作推出限定套餐。（Mortlach提供） ★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！

慕赫（Mortlach）單一麥芽威士忌去年正式成為米其林指南官方合作夥伴，成功進駐頂級餐廳市場，推出一系列與米其林餐廳合作推出的美食佳餚與搭配餐酒，稱之為「慕星計畫」。近日慕赫更進軍台菜餐廳，與榮獲米其林一星的「山海樓」再次攜手合作，以豐富底蘊的威士忌昇華經典台菜的菜色香氣，即起至6月30日凡參加「慕星計畫」的饕客，就有機會入席2022年米其林摘星晚宴。

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