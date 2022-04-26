侯友宜視察快篩試劑製造廠商，與業者討論提生產能。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜（右）25日在泰博科技董事長陳朝旺（左）陪同下，視察該公司快篩試劑製造過程，侯友宜受訪表示，新北市提前預訂的130萬都還沒來。泰博科技現月產量約700萬劑快篩，引入自動化生產設備後，7月月產量可望達到3000萬劑。(陳怡誠攝)

新北市長侯友宜25日視察泰博科技公司快篩試劑製造過程，侯友宜受訪表示，新北市提前預訂的130萬都還沒來。該公司現月產量約700萬劑快篩，引入自動化生產設備後，7月月產量可望達到3000萬劑，圖為泰博科技公司員工盤點該公司生產的試劑。(陳怡誠攝)

本土確診數字連日攀升，為了解國內快篩試劑整備情形，新北市長侯友宜今（26）日至快篩試劑製造商泰博科技視察，除關心原物料及人力是否穩定，同時為增加快篩試劑產能，已透過跨局處協調，協助排除擴廠障礙，最快預計今天即可核定工廠變更登記，有效解決廠商擴廠需求，提升產能。

侯友宜表示，新北市在半年前就判斷未來將大量使用快篩試劑，所以向製造廠商訂了130.5萬劑，還有117萬尚未交貨，目前也很難快速交貨，新北目前的庫存只有6萬，當時因中央徵貨，所以很多業者就直接給中央。

侯友宜說，新北市面對這一波居家隔離3＋4，需要大量使用快篩劑，每天居家隔離約1萬人，且會不斷上升，像今天又增加5000，加上解隔3000、確診2000人，快篩試劑要發給6支，即6萬劑，再加上與疫情有關各單位衛生所、學校、行政單位等，最少將近4萬，新北市一天的量就要10萬劑。

侯友宜指出，業者出貨上也面臨很大挑戰，所以他來給業者鼓勵，包括今天就會協助擴展增加生產線，但從國外買機器再進來還要一段時間，這當中我們要體諒業者，大家一起努力，篩劑的量能全力以赴把它做好。

泰博科技董事長陳朝旺表示，目前生產的快篩劑除供中央定額徵用，民間既有的通路仍維持販售，但由於短期內需求量太大，中央短期內應會以進口應急，未來長期規畫公司預計7月分可達日產100萬劑，每月產出3000萬劑。

陳朝旺說，短期內能否額外釋出給新北市還需盤點，因為各方都有需求，民眾對價格及現有通路買不到的抱怨很多，所以公司配合政府政策主動價降，從每支300元降價至200元，所以外商也不得不跟著降價，希望這部分能減輕民眾的負擔，預計5月底還有一波降價，再降到170至180元。