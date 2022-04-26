疫情全台延燒，台南市政府估計高峰期全市將有28萬人染疫。市議會定期會26日進行環保局業務報告時，多位議員擔心清潔人力不足以處理居家隔離者的垃圾問題，恐將引發二次傳播。環保局長謝世傑答詢時，建議居隔的市民可先將垃圾妥善收集並暫存於家中，待解隔後再丟到垃圾車；如果真有需求，再致電環保局委託業者處理。

王家貞指出，目前台南市居家隔離的人數有922人，居隔者的垃圾該如何處理？深受民眾的關注；但許多里鄰長都不知道相關的生活資訊，環保局應該與民政系統合作，將這些資訊下放到基層。

李中岑也說，市民都擔心居家隔離者的垃圾，是否會造成二次傳播？目前委外收取居隔者的垃圾也都以掩埋方式處理，雖然有消毒，但仍讓市民覺得不妥，為何不能焚燒呢？

尤其，全市只有1家委外清潔公司，卻要清運37區居隔者的垃圾，未來隨著染疫人數越來越多，大批無症狀及輕症者可能都會改為在家隔離，依目前的處理量能絕對不足，請環保局提早因應規畫增加委外專責清潔公司，以免措手不及。

謝世傑指出，台南市居家照護服務中心於26日啟動後，將提供居家隔離者生活安心服務，其中也包括垃圾清運指引。至於被匡列的一般居家隔離者，由於隔離時間已經縮短為3＋4天，僅需於解隔且篩檢陰性後，按照一般垃圾丟進垃圾車，並做好資源回收分類即可。