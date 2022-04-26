據上海網信辦官方微信消息，經過與公安部門聯合溯源調查，依據大陸網路相關法律法規，已協調相關部門對「汪老師yyds」、「兄弟情深姐妹誼長」、「上海娛樂群」等13個散播虛假資訊的網路群組予以封停，並對首發謠言的13名微信個人用戶予以處罰。

上海網信辦說明，近日接線民舉報並查實多期傳播如「趙麗穎馳援上海的物資被整箱扔進垃圾車」、「浦東新區長島路一社區發生火災樓道火光沖天」、「北蔡鎮黨委書記蔡某某跳樓自殺」等傳言均為虛假資訊，有關部門已組織公開闢謠澄清。

根據中新網報導，稍早上海網信辦發佈了《關於進一步查處網路圈群造謠行為的公告》，並會同相關部門對傳播「徐匯梅隴七村一孕婦早產死亡」、「蘭州局援助上海十車皮牛羊肉無人接收」等謠言的30個微信群組予以封停，對23名首發謠言的微信個人用戶予以處罰。

上海網信辦表示，仍有極少數人懷著不同的目的肆意製造謠言、蓄意傳播謠言，下一步將聯合公安部門將加大懲治力度，對違法違規群組和人員依法從重從嚴處罰。

上海網信辦強調，當前上海市疫情防控正處在最緊要的關頭，要請市民群眾增強謠言免疫力，建立謠言防火牆，將切實履行屬地管理責任，繼續加大互聯網謠言資訊整治力道。