歐洲央行(ECBN)官員Martins Kazaks說，歐洲央行應儘快加息，今年還有最多3次的加息的空間。該拉脫維亞央行行長加入了一批呼籲迅速退出刺激政策的ECB官員行列。

近幾個月來，歐洲央行一直以極其緩慢的步伐削減刺激力度，但通膨率已飆升至歐洲央行2%目標的近4倍，這使得越來越多的人呼籲，結束長達近10年的超寬鬆貨幣政策。

Kazaks表示，在七月升息是可能的、和合理的。「市場預計到今年年底將有2到3個25個基點(1碼)的升幅，我沒有理由對此表示反對，這是一個相當合理的觀點」。

他表示，不論是在七月或九月，情況都沒有太大的不同，但Kazaks認為七月會是更好的選擇。

作為正常化的一部分，Kazaks認為，歐洲央行最終應把利率提高至中性水準，即央行既沒有刺激，也沒有在抑制成長。

各種估計認為這一利率水準要在1%至1.5%之間，遠高於當前的負0.5%存款利率及其維持在零的主要再融資利率。

Kazaks補充稱，歐洲央行最初應加息25個基點，但這一增幅並非一成不變。他還表示，沒有特別理由認為，歐洲央行會在利率回落至零時停止加息，即使這是一個主要心理門檻。