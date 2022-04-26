台灣新冠肺炎疫情升溫，疫情指揮中心推動輕症居家照護，網路上也開始出現不少關於常備藥物的懶人包，以備不時之需，不過小兒科醫師巫漢盟提醒，有部分藥物只限於成人使用，並不適合給小孩食用。

巫漢盟在臉書粉專發文，這陣子疫情大爆發，許多父母都很擔心沒辦法打疫苗的孩子們，而隨著居家隔離的比例大幅提升，網路上也開始出現不少關於常備藥物的懶人包，其中還包含兒童的，巫漢盟看到其中一個版本，建議家長要為兒童準備抗生素，但他指出抗生素並不能治療新冠肺炎，再加上一般人不清楚何時該用抗生素，因此建議父母還是要經過醫生評估再給孩子使用比較妥當。

除了抗生素以外，其他緩解症狀的藥物也需多加留意，特別是咳嗽藥水，其中「停咳糖漿」和「甘草止咳水」屬於麻醉性鎮咳去痰劑，成分含有鴉片類藥物，因此副作用較大，也較容易產生成癮性。而甘草止咳水只限於成人使用，停咳糖漿則建議2歲以上孩童使用。另外「息咳液」也要小心，因為成份含有右美沙芬（Dextromethorphan），大量飲用會產生愉悅感，所以千萬別讓孩子飲用過量。

最後巫漢盟提醒，以上藥物均為醫師處方用藥，建議遵照醫囑使用，但因為疫情期間，帶孩子看醫生較不方便，在自行讓孩子服用藥水前，一定要先了解每種藥水的成分和用途，如果孩子咳嗽症狀沒有停止，就必須就醫檢查、治療。