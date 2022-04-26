新竹市26日新增63名確診個案，年齡介於0至59歲，都是輕症或無症狀，而竹市今年以來所累積的420名確診個案中也都是零重症，截至今天，全市居家隔離有1785人，康復出院人數91人。此外，竹市目前有21校因確診持續停課或停班中。

衛生局同時指出，國軍社區篩檢站採檢昨天共計篩檢674人，其中28人陽性，均依續依中央疫情指揮中心相關規定完成通報及疫調等相關作業。

此外，竹市上周起提前啟動「確診者居家照護」，只要符合無症狀、輕症之確診者皆可採居家照護，截至今天中午已收案共150人管理中。評估疫情，未來居家確診者會持續上升，因此市府已於昨天推出「新竹市居家照護關懷[email protected]」（https://line.me/ti/p/@home_care_hc） ，免下載、單一窗口，不管是確診者、居家隔離，每日的健康狀況追蹤、緊急救護需求、通訊診療、送餐，都可以透過[email protected]統一處理。