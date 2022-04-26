Alibaba.com今（26）日公布三月新貿節銷售成績，從「買家視角」解讀全球市場採購大勢，觀察發現疫後新需求相關商品已成買家採購首選，帶動建材、機械、家居園藝、運動娛樂等商家銷售成績快速成長。台灣中小企業所生產的綠色概念商品如環保印刷包材、高效節能的燈光照明設備，在新貿節期間也受到高度青睞，證明在全球各國皆大力推動環保減碳的市場需求上，綠色概念商品極有潛力成為帶動傳產業外貿持續成長的全新動能。

◆台灣商家新貿節繳亮眼成績單

隨疫後產業復工速度逐漸加快，全球外貿也同樣邁向新常態。Alibaba.com觀察三月新貿節數據發現，疫後產生的新需求成為左右全球買家採購的主因，居家生活醞釀的「精緻化」家居消費能量帶動建材、家居園藝、運動娛樂產業增長外，生產線加速復工後的工業、農業機械需求亦快速回升。

台灣商家在今年新貿節期間同樣繳出吸睛的成績單，整體線上交易額取得雙位數增長，汽配、運動、物料搬運、五金手工具、美妝個人護理等台灣外貿優勢行業均搭上時下採購熱潮，成為交易額前五大產業。此外，包裝印刷、燈光照明亦由於市場對可分解環保包材以及永續節能的需求，以7至8倍的高增速成長，顯示台灣多元外貿產業呼應國際趨勢的能力。

以汽摩配產業為例，數據顯示2020至2030年間全球汽配電商銷售規模年複合成長率達20％，持續增長中的電動車市場也帶動相關產品的需求熱度飆升，落地式充電站的平台商機量狂飆24倍，電動車連接器、壁掛式充電站商機量也分別上漲6至7倍，顯示電動車市場的發展潛力不可小覷。其中，尤以北美市場買家需求最為強烈，英國、德國等市場同樣成長迅速。

另一方面，隨各國逐漸鬆綁防疫規範，全球運動娛樂市場需求快速增長。又以露營車、露營用品、滑板車、健身設備等最受買家青睞，其中露營用品銷量成長383％、自行車水壺銷量成長近10倍，顯見健康生活在疫情催化下逐漸受到重視，更是台灣商家不可錯過的重要商機。

Alibaba.com台灣總經理郭奕麟表示，Alibaba.com的全球買家趨勢分析，讓中小企業精準利用每一分資源讓效益最大化。「我們透過三月新貿節數據觀察到，買家對綠色環保、高技術含量、高附加值的產品需求顯著增強，Alibaba.com期盼透過買家視角的分析與趨勢洞察，能幫助台灣企業知己知彼掌握買家心理，獲得更多全球專業買家的青睞。」

◆綠色風潮席捲全球

Alibaba.com從數據中也發現，另一個顯著的趨勢在於，在消費者綠色意識提升及各國綠色環保標準承諾的加持下，綠色新能源產業交易額增速一舉躍升為全平台第一。今年新貿節期間，家用太陽能系統成交增長率翻倍，其中又以德國、義大利市場需求量最高。隨全球推動綠色能源轉型與歐洲能源危機，家用分佈式太陽能系統是最受全球買家歡迎的能源問題快速解決方案，鋰電池、太陽能組件、儲能電池等相關的綠色產品同樣成交量增速顯著。

搭上全球重視環保、綠能的風潮，台灣首家木質顆粒燃料商家瑩迪企業經理邱文庭表示，透過Alibaba.com關鍵字，不只推廣台灣特有的芒果、荔枝等木顆粒給海外客戶，更開發一系列搭配木顆粒使用的烤肉周邊用品，成功讓線上外貿年營業額成長30％。

螞蟻帝國創辦人王秉誠則分享，Alibaba.com幫助螞蟻帝國掌握全球家居園藝市場趨勢，搭上另類寵物熱潮。螞蟻帝國透過Alibaba.com突破原本社群外銷的模式，外銷營收占比一口氣成長10％，更經由平台數據和客戶互動開發新品拓展商機，讓最初的小興趣漸漸成為大事業。