彰化一名人夫自越南娶回嬌妻，未料夫妻在台同住不到2年後，妻子就帶著護照與居留證等重要物品消失無蹤，他與母親回家只見空房間，才驚知妻子跑路，空等6月後，人夫才心碎訴離。彰化地院審結，認定此段婚姻已無法再維持，准許離婚。可上訴。

判決書指出，人夫主張與越南籍女子小欣（化名）於2018年間在越南登記結婚，同年12月兩人共同來台生活，小欣則前往一間日式料理店工作，但小欣手部碰水過度，出現富貴手的症狀，便於2020年9月間改至另間蔬果公司擔任包裝員。

人夫控訴，小欣換工作不到一個月，同年10月間下班就失聯，打電話都不接，他致電小欣的公司詢問，該公司主管卻表示小欣早上就沒來上班，他與母親聞言立刻前往小欣的房間查看，才發現房內全空，包含護照、居留證、提款卡與金飾等值錢物品均不見蹤影，經通報移民署專勤總隊失蹤後，小欣離家迄今6個月以上，有惡意遺棄的行為，且他認為妻子無心維持婚姻，兩人的婚姻有難以維持的重大事由，遂向法院訴請離婚。

男子緊急返回家中發現早已人去樓空，妻子帶著值錢物品一走了之。（示意圖／Shutterstock）

彰化地院法官勘驗證據，認定人夫與小欣除了婚後共同生活1年外，再無其他共同生活經驗，且小欣自2020年10月離家迄今，雙方幾乎無聯繫，也未見雙方為了維持婚姻而有任何作為，認定兩人已無意維持婚姻，有難以維持婚姻的重大事由，小欣須負起較大責任，故判准離婚。可上訴。