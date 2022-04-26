小東工業區今（26日）舉行竣工啟用典禮，縣長張麗善親自主持，縣議員蔡東富、顏忠義、王秋足、黃美瑤、廖偉晴、蔡明水、斗南鎮長沈暉勛、斗南鎮代會主席陳麗蘭、多名里長都出席同賀，地方期待它是帶動斗南發展的金雞母。（周麗蘭攝）

全台工業用地十分匱乏，雲林縣府為促成延宕40多年的斗南鎮小東工業區早日開發，改以市地重畫方式推動，歷經3年協調、解決陳抗問題，45.6公頃土地完成開發，26日舉行竣工啟用典禮，該工業區就在斗南交流道下1分鐘車程，將引進低汙染產業，更歡迎醫療保健、觀光工廠、餐飲旅館業進駐。

小東工業區都市計畫於1977年編定，工業區總面積約60多公頃，40多年來僅台一線周邊有住戶聚落，其餘維持農用。張麗善上任後加速推動小東工業區開發，但遭遇近百戶既成聚落的地主反彈卡關。

雲林縣府地政處協調各方，剔除近百戶、約12公頃土地不參與市地重畫，開發面積為45.6公頃，總計投入工程費用、重畫費用、貸款利息累計9.8億元的開發成本。

小東工業區今（26日）舉行竣工啟用典禮，縣長張麗善親自主持，縣議員蔡東富、顏忠義、王秋足、黃美瑤、廖偉晴、蔡明水、斗南鎮長沈暉勛、斗南鎮代會主席陳麗蘭、多名里長都出席同賀，地方期待它是帶動斗南發展的金雞母。

張麗善表示，縣府推動小東市地重畫很細心，審慎處理每一件異議案件、多次召開分配說明會、創立本案LINE群組即時發佈通知、協助整合街廓不整零散的土地合併為較適合利用之大坵塊面積，並依據工業區使用需求，在土地分配時導入，縣府提供創新的土地媒合服務。

張麗善說，縣府團隊3年來積極解決困難，解決延宕40年的開發案，她感到欣慰。小東工業區鄰近斗南交流道，占地利之便，有非常好的發展優勢，冷鏈物流園區將落腳於此，也歡迎低汙染、高效率的廠商進駐，像是醫療保健、金融服務、旅館餐飲業、運動休閒等。

地政處長黃凱達表示，小東工業區的使用計畫分區有2種，一種是乙種工業區共13公頃，產業專用區也有20公頃。縣府擁有30筆、7.3公頃抵費地，4月底進行第一次標售公告，5月底開標。