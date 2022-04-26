方馨慘遭李芳雯揪眾圍毆欺負。（台視提供）

方馨、李芳雯劇中是死對頭。（台視提供）

方馨搞笑向李芳雯下跪求饒。（台視提供）

方馨在台視《美麗人生》衰事不斷，之前才慘遭外國大兵意圖侵犯，隔天又在半路遇到李芳雯飾演的「小茉莉」，帶領一票旗下姊妹圍毆，把方馨打趴在地。方馨和李芳雯彼此是競爭對手，這回狹路相逢，李芳雯甚至教唆手下呼巴掌教訓方馨，兩人因而大打出手。

劇中方馨不甘示弱推打李芳雯，這場戲在石子路上拍攝，加上李芳雯穿的細跟鞋，被方馨一推重心不穩，整個人往前摔膝蓋著地。李芳雯不愧是多年戲劇演出經驗，迅速反應，在地上滾了一圈站起來，繼續將戲演完，事後發現美腿上有些破皮，方馨的耳環也被打飛不知道去向，等導演一喊卡，方馨立刻上前關心，內疚地說：「真的不好意思，居然不小心把姐姐推倒！」李芳雯大氣回應：「沒事！這樣比較逼真，我們就是要一次ok，好在方馨的打架的力道夠，有來有回，觀眾就會看的很過癮！」

方馨這場不只對打，後來還慘遭圍毆，拍攝前有許多眉角要顧，她笑說：「我們今天打架不能拉頭髮，都是假的、會掉下來，衣服也不能拉、會走光，要狠還是要美美的，女生打架真的好可怕，不要隨便惹女生。」並笑問李芳雯：「聽說妳很會打人？」李芳雯則拍胸脯保證：「放心！我打的很有技巧，今天只用兩分力！」方馨事後也搞笑跪在地上哀求原諒，場面逗趣。

方馨透露，前一天才拍完被賈斯汀性侵的戲，所以全身都是瘀青，化妝師一早便遮瑕蓋了很久。她自嘲：「年紀大了加上沒有運動，昨天躺在床上躺了一天，還有去按摩，舒展開來了，應該會好一點，我猜今天應該打完身上會更多。」李芳雯也注意到方馨身上有大量瘀青，上前關心，聽到方馨才拍性侵戲，隔天還要跟她對打，不禁心疼大喊：「天啊，妳也太苦命了！」