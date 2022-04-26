通訊軟體LINE日前推出12.6.0版本更新，四大功能包括一鍵複製LINE ID帳號、優化深色模式的鍵盤背景色、優化群組通話分享畫面的瀏覽模式及LINE VOOM頁面新增搜尋圖示等功能，目前Android版已經上線，而iOS版本稍後推出。

LINE官方表示，「記不起自己的LINE ID嗎？覺得LINE ID太長，每次打字都花了很長時間嗎？這次更新後，可以一鍵複製LINE ID了。」只要點選LINE主頁右上角的設定，再點選個人檔案，最後在LINE ID上點選複製即可。

LINE也提醒用戶，要記得開啟「允許利用ID加入好友」的功能，這樣複製LINE ID給對方後，對方才能成功搜尋到您並加入您的LINE好友。

第二項更新則是優化深色模式的貼圖鍵盤背景色，不少用戶抱怨，「使用深色模式時，在貼圖鍵盤上看不清楚貼圖文字。」在這次更新後，LINE調整貼圖鍵盤背景色的色調，讓用戶更清楚辨識文字、能看得更清楚。

第三個更新是優化群組通話分享畫面的瀏覽模式，更新後使用群組視訊通話的分享畫面功能，分享「自己的螢幕畫面」時會自動放大螢幕，分享YouTube時則是以縮小的畫面呈現，以便瀏覽YouTube畫面全貌。

最後一項更新則是，LINE VOOM的頁面右上方新增了「搜尋」圖示，強化了探索功能，用戶可以搜尋主題標籤，更容易的找到想看的貼文。