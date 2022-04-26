晶圓代工龍頭台積電近日股價低迷，今日盤中殺到544元，收盤價546元續創波段新低，知名半導體分析師陸行之分析指出，台積電應該要好好思考多加發些股利給股東，他認為台積電股利至少應該年發15~16元才勉強及格。

台積電自2019年起改採季配息股利政策，近年現金股利配發都有達10元以上，但陸行之直言，台積電是今年和明年每股獲利〈EPS 〉都超過現金股利3倍的公司，應該要深思的是，在這全球財富大縮水的大通膨環境，多變且脆弱的全球需求下，以及客戶手上一堆庫存，但怕漲價及被踢出不敢砍單的情況下，是要大膽地投入歷史新高資本開支，還是保守點但多增發些股利給股東？

陸行之更直言，台積電目前股利發的太少了，認為應該至少要年發15元、16元才算合格。以台積電全年股息11元計算，目前股價在546元，殖利率僅約2%左右。

陸行之先前接受《非凡新聞》專訪時指出，在通膨、升息環境下，台積電很多持有者是保險公司，這些公司會去看台積電股利股息的比例，當聯準會升息，股息殖利率低於美公債殖利率的話，相對沒有那麼有吸引力，因此難以獲得外資青睞。

台積電今日收在546元，從籌碼面來看，外資連3賣台積電，累計賣超近4.2萬張。