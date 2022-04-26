友達(2409)下午召開線上法說會，董事長彭（又又）浪指出，受到華東地區封控管理嚴格，部分工廠停工、降載等因素，第二季大環境有許多不可控因素，終端庫存升高，對TV及IT等消費性產品影響大，第二季出貨面積預估比前一季下降1～5％，平均出貨單價預估下降5～9％。而昆山廠影響約3到4成產能，第二期擴線已經放緩。

彭（又又）浪表示，第二季面臨大陸封控及俄烏戰爭，尤其華東地區封控管理嚴格，部分工廠停工及交通物流的挑戰，對長短料都有影響。大陸政府努力逐步放寬，但人員招募、物料、供應鏈要恢復過往水準需要一段時間，且通路存貨偏高，要一些時間消化。目前第二季影響只是概估，仍要看封控有沒有放鬆跡象。

對於大陸昆山六代線恢復狀況，彭（又又）浪指出，該廠主要供應NB高階產品及車用產品驗證，昆山封控前原本產能滿載，但封控後一部份產能受到影響，主要人員受到控制、材料供應無法準時到位，影響程度約3到4成產能，後續要看後段模組材料能否準時銜接。因為封控清零，昆山第二期擴線階段因設備人員無法進場，4月初開始，擴線裝機放緩，希望封控解除能盡快趕上。

彭（又又）浪也表示，受到終端消費疲軟，品牌客戶在調整庫存，第二季對面板拉貨保守，尤其在TV及IT面板影響大，但商用筆電、少量多樣客製化、車用、醫療、及工控產品影響相對低，友達持續動態調整產能利用率，會投入更多資源給高階商用及客製化產品。