110年度綜合所得稅5月1日將開徵，金融機構祭出各式優惠搶客戶，其中，兆豐銀信貸前3個月利率僅0.1%。

兆豐金(2886)旗下兆豐銀行針對繳稅季，推出線上信貸優惠方案，該方案採二段式利率，第一段(前3期)利率固定為0.1%，第二段(第4期開始)利率則視客戶資信條件有所不同，貸款額度最高新台幣300萬元，採一次撥付與本息攤還的方式，貸款期間最長為7年。

一卡通MONEY今年也首度提供手機掃描QR code繳納綜所稅服務，一卡通公司特別祭出超強早鳥繳稅優惠，只要於5月15日前，利用一卡通MONEY繳綜所稅，樂享多項疊加回饋，最高有機會可獲得20%回饋。

星展銀行（台灣）祭出信用卡繳納110年度綜合所得稅，除免手續費優惠，還可選擇最高1000元刷卡金回饋或分期0%利率，信用卡單筆稅額達100萬元，再加碼回饋2000元刷卡金，相當於最高可享3000元刷卡金。

兆豐銀的線上信貸優惠方案，以貸款金額30萬元為例，借款期間5年，各項費用3300元(開辦費3000元、信用查詢費300元)計算，總費用年百分率2.84%起，等於前三個月的利息，每月只要25元，本金加利息合計僅需約5013元；第4期開始每月本利和約為5328元。線上信貸優惠方案，活動期間從111年4月27日到6月30日，提供線上申辦信貸民眾享三重優惠，第一重：信貸前三期超優利率0.1%；第二重：7月15日前完成撥款，就可抽新台幣5,000元家樂福禮券；第三重：撥款金額單筆達100萬元，可再獲得1次禮券抽獎機會；讓荷包因繳稅大失血的民眾，有機會賺優惠回饋。

而一卡通MONEY超強繳稅優惠則是，自111年5月1日至6月3日止，活動期間使用一卡通MONEY消費任五筆且開啟兩種自動儲值功能，繳納綜所稅享一卡通MONEY儲值金2%回饋(每人回饋上限200元)，活動期間累積消費滿3000元再享繳稅金額3%的一卡通MONEY儲值金回饋(每人回饋上限300元)。舉例來說，如果繳綜所稅達10,000元(含)以上，達成上述3項指定條件，即可獲最高一卡通MONEY儲值金500元。

5月1日到6月3日刷星展銀行（台灣）信用卡繳納綜所稅，並於規定期間內於星展銀行（台灣）Card+ App完成登錄，即可參加刷卡繳綜所稅優惠方案。持卡人可視個人資金規劃需求，選擇滿額刷卡金回饋或是分期0%利率二選一：繳稅金額達2萬元、10萬元或30萬元，分別可享100元、500元或1,000元的刷卡金回饋；繳稅金額達3萬元以上的持卡人，亦可選擇12期分期0%利率。