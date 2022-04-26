日本北海道一艘觀光船23日失聯，「西日本新聞」今天報導，佐賀縣有田町3名男性可能搭上這艘觀光船，其中一人可能曾在遇難前一刻打電話給妻子，感謝妻子一直以來的照顧。

這起船難發生在4月23日下午，一艘載有26名乘客與船組員的觀光船失聯，至今已知11人罹難、15人下落不明，相關單位正持續搜救中。

這名男性是在4月23日下午跟妻子通電話，家人轉述，他在電話中跟妻子說「一直以來謝謝妳，受妳照顧了」，看似已做好遇難心理準備，應該是認為船要沉了。

此外，跟3名男性中另外一名75歲男性一起打地面高爾夫運動的88歲女性說，75歲男性曾任自治會長，是可靠的人、頭腦也好，總會開車載她到球場。

88歲女性跟這名失聯男性相識超過60年，「希望早日得知他的狀況，希望他能獲救」。

相關人士透露，佐賀縣3名男性是老朋友，4月20日起一同前往北海道旅遊。

讀賣新聞報導，26人搭乘的觀光船失聯，目前仍有15人下落不明，當地其他同業及漁民們都加入搜救行列。

一名60歲的男性觀光船船長說，「這是我們的同業發生意外，必須協助搜救到最後一刻」。

今天上午5時30分左右起，民用船舶陸續從斜里町宇登呂漁港出港。宇登呂漁業協同組合（類似漁業合作社）表示，今天總計有3艘觀光船、8艘漁船合計約百人投入搜救。

由當地小型觀光船業者組成的「知床小型觀光船協議會」，已決定從4月28日起到5月8日的黃金週長假暫停營業，盡全力協助搜救。