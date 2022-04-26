職場冷暴力，是指上司或同事間的群體用非暴力的方式刺激對方，如漠視、冷嘲熱諷、加大工作量或停止日常工作等，致使對方心情焦躁甚至抑鬱。這種情況下，被打擊者的心理素質再好，工作效率也會明顯降低，自尊和自信則因持續打擊而陷入低谷。假如你不幸也遭遇了職場冷暴力，到底該怎樣自保、如何反擊？運勢命理網站「靈匣網」分享，12星座遇到職場冷暴力的最佳方案。

▍牡羊座

牡羊的性子直爽，喜歡有什麼說什麼，情緒也總是掛在臉上。但在職場上，把自己內心的真實想法通過表情或肢體語言傳達給別人，可是一大忌諱！而這也是很多人喜歡和牡羊交朋友，但卻難以在職場上信任他們的原因。另外，牡羊座的人在反感某個人時，也會直接在各方面表現出對此人的厭惡。這個習慣一定要盡快改過來，否則就只能等著對方來排擠你了。

▍金牛座

金牛在職場上往往過於謹慎，不僅對自己的工作總是小心翼翼完成，平時和同事打交道時也總是謹言慎行，但這樣卻容易給人留下唯唯諾諾的印象。而這種印象的後果無非有二，一是讓人覺得你沒什麼真本事；二是讓人覺得你好欺負。而這兩點相信都不是你願意看到的！所以有的時候不妨大膽一些，坦率地把自己的想法告訴別人，並在適當的時候堅決地說不。

▍雙子座

雙子是大家的開心果，因為他們手裡總是有著大把關於別人的花邊新聞，隨時有料可爆。不過這種習慣不要帶到職場裡，盡管偶爾八卦一下可以拉近同事之間的距離，但是次數多了，別人就會覺得你這個人不可靠，不值得信任。也許你在背後傳的八卦，已經不小心得罪了別人，說者無心，聽者有意！想避開職場冷暴力，一定要管好自己的嘴巴。

▍巨蟹座

巨蟹從小就習慣做父母和老師眼中的乖寶寶，以成功執行長輩的要求為榮。這樣溫順的性格使得他們在職場上很有長輩緣。但與此同時，他們性格過於被動，不會主動維繫人際關係。假如不幸一隻腳踏進了「辦公室政治」的是非圈，那麼另一方定會視有樣學樣的巨蟹如大敵。為了避免出現這種情況，巨蟹寶寶一定要學會預見風向，不要輕易表現自己的立場。

▍獅子座

獅子們有自信、有想法、有魄力、敢說敢做；但同時也使他們難以接受來自他人的批評和建議。因此，哪怕他們在職場做出了良好的成績，也難免得罪他人。甚至可以說成就越高，他們得罪的人就越多。而對獅子不滿的人多了，想避開這種尷尬，就要盡量謙虛謹慎一些，尤其是在做出成就之後更不要太張揚，以免別人覺得你居功自傲。

▍處女座

處女在職場上，是本著人不犯我、我不犯人的原則行事的。盡管明知不可能，但仍希望自己能遠離與工作無關的一切是非，所以他們索性最大限度地降低和同事交流的頻率，和大家僅僅維持工作關係。殊不知這樣在別人看來覺得很冷漠，要想改善很容易，可以多和同事們交流，和大家打成一片。

▍天秤座

天秤作為社交高手，按說不應該遭遇職場冷暴力，但凡事無絕對，究其原因則無非是四個字：過尤不及。要知道，領導是很不喜歡看到屬下出現拉幫結派的行為，可天秤偏偏就喜歡在閒暇時和這個哈拉兩句，再和那個稱兄道弟一番，這難免會讓性格謹慎的領導產生疑慮，建議天秤在職場打拚時，還是盡量把社交行為放在非工作時間進行。

▍天蠍座

天蠍的性格很難一眼看穿，他們雖然有著強硬的底限，但同時也有聰明的頭腦，知道外圓內方才是在職場上的處世為人之道。遺憾的是，總有些人缺乏審時度勢的頭腦，而天蠍以假亂真也是難免的。假如有人把你當作好欺負的軟柿子，用職場冷暴力這種小兒科的方式來對付你，你就可以選擇適當的時候表現一下自己的底限。

▍射手座

天生樂觀的射手是一群自來熟，往往和別人只交談幾句，就可以和對方稱兄道弟。這種性格使他們很容易就能結識了一大票同樣性格外向的朋友，但也有可能不慎得罪了某些較謹慎的內向者。特別是如果他們出言冒失，對方會覺得我和你有那麼熟嗎？這樣說是不是太過分了！建議射手在和別人開玩笑時，應該注意一些分寸，這樣才能較好地避免遭遇職場冷暴力。

▍摩羯座

在摩羯心裡，工作就是工作，要想服人必須靠過硬的業績。所以他們幹起活來總讓人想起拚命三郎，同時也是加班的狂熱愛好者。不過這樣一來，別人可能會用怪怪的眼神看你。別覺得其他人是在妒忌，有點妒忌是難免，但別人更可能討厭你太愛表現。當很多人都有這種想法時，你就會遭遇職場冷暴力了，所以切記不要表現得太出眾。

▍水瓶座

水瓶是天生的批評家，最擅長根據現有條件推斷出事情發展的結果，所以如果讓他們憑空提出一個方案，或許他們並不會表現得比其他人更突出；但如果把現有方案交給他們討論，他們絕對會不客氣地指出一大堆漏洞。這種指手畫腳的行為太容易得罪其他同事了。在此建議水瓶要牢記四字：難得糊塗。對他人的方案，即使有什麼疑慮或改進意見，可以放到私下去說，這樣別人反而會承你的情。

▍雙魚座

雙魚在陌生人面前總是比較羞怯，不太容易和大家混熟，但別人不一定理解他們的心情，所以雙魚會迴避與他人的接觸，其他同事和老闆對他們的不滿也開始增長。其實雙魚完全沒必要讓自己陷入這樣的局面，如果想逆轉局勢，只需祭出雙魚的終極利器：賣萌，就能得到大家的諒解，另外，職場中天真的態度容易讓你在獲得好人緣的同時遭人暗算，但假如在天真的外表下放一顆玲瓏心，你就所向無敵。