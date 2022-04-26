台中市沙鹿區56歲紀姓男子日前到沙鹿某銀行欲匯款15萬元，經女行員詢問僅稱要匯給朋友，行員發覺有異報警協助，經警方耐心追問並檢視手機對話內容後直覺是詐騙，警民合作告知「你要做好人，跟警方報案凍結該帳戶，才不會有其他人受騙」，所幸最後成功阻詐。

22日12時許，紀男前往沙鹿某銀行提供帳號向行員表示欲匯款15萬元，經女行員詢問與對方關係時，紀卻吱吾其詞表示是朋友，行員發覺有異隨即通知警方到場；另由於男子欲匯款帳號是同一家銀行，行員細心打電話向該分行求證後，發覺帳號確實異常。

清水警分局沙鹿所員警彭宜平獲報後立即到場，警方再次詢問匯款理由時，紀男吱吱吾吾向警方謊稱是認識很久的朋友，經持續詢問下，才告知欲匯款投資股票，並提供手機對話內容供警方檢視。

警方告知此為詐騙集團慣用投資詐騙手法，而行員也熱心求證後，與警方共同勸阻男子匯款，男子才驚覺遭詐騙，所幸在行員即時發現並報警即時阻詐成功。熱心行員更向紀男表示，「你要做好人，跟警方報案凍結該帳戶，才不會有其他人受騙」。

清水警分局長游永中表示，由於行員機警發現，通報分局員警聯合阻詐成功，為警民合作最佳典範；同時呼籲民眾，詐騙手法除了不斷推陳出新外，有時也會再利用詐騙老梗等手法，民眾務必提高警覺，如有接獲疑似詐騙訊息，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證或就近前往鄰近派出所諮詢，小心求證保障多。