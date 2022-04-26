兒童疫苗最快5/2開打 陳時中掛保證：輝瑞BNT一定有

兒童疫苗最快5月2日開打，衛福部長陳時中今天指出，目前接種時程還未定，正在進行意願調查，等結果出爐後就會開始到校園進行施打，並向家長掛保證，輝瑞BNT兒童疫苗一定會有，只是目前進貨時間還未定。

陳時中表示，國內兒童人口約120萬，依照國外接種經驗，兒童接種率約三成，但目前國內接種意願仍在統計，還無法預測會有多少人接種，但疫苗數量一定夠，要家長不用擔心。

陳時中也說，若家長擔心副作用問題，填寫意願調查時勾選不願意接種也沒關係，之後反悔要再打也可以，將比照過去學生接種時到醫療機構進行接種。