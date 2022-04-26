台中市若增加防疫專責人力，經費由誰負？台中市議員張廖乃綸要求應向中央爭取。(林欣儀攝)

中央流行疫情指揮中心宣布隔離政策變更為3＋4，地方政府基層人員忙翻天，國民黨台中市議員陳政顯、張廖乃綸等人抨擊，近兩年疫情之亂帶來口罩之亂、快篩之亂，現在因應防疫政策改變，基層人力忙翻天，市府應緊急擴充專責人力，但這筆錢誰該負？議員也要求中央應支應。

陳政顯表示，3＋4上路，現在居隔中的匡列者若符合隔離3天到底能不能馬上解隔離？他去詢問後才知還不能，疫情亂，若連中央指揮者都搞不清楚，又叫地方如何因應？

陳政顯說，疫情直線飆升，未來數個月確診及隔離人數肯定更多，台中市基層人力是否足夠？目前市府29局處全部動員，但這些人力既要負責自身業務、又要投入防疫工作，時間與壓力能否承受、是否合理？建議市府儘速招募專責人力，畢竟疫情不是三五天就能解除。

張廖乃綸則說，地方配合中央政府防疫政策一變再變，相當辛苦，目前民政局在29區成立「居家關懷中心」，基層不但要送關懷包、還要每天打2通關懷電話，未來染疫人數持續增加，人手肯定不足，民政局雖已打算招募人力，但經費哪裡來？要多少人才足夠？中央應該給錢給人。

民政局長吳世瑋表示，目前已在研議增聘約用人力，預計在29個行政區中、依區域大小不同做規畫，將增加57名約用人員；至於經費問題，將先以地方經費支應，未來將協請衛生局向衛福部爭取。