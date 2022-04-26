勞動部為協助機械產業培育專業技術人才，108年在勞動力發展署中彰投分署成立全臺首座精密量測技術中心，並於109年導入ISO 17025（實驗室品質管理系統），歷經2年半的努力，於本（111）年3月通過財團法人全國認證基金會（TAF）國際認證。技術中心內建置有精密量測教育訓練教室及精密測定實驗室，啟用以來已培訓超過1,500名專業技術人才投入相關產業，未來將進一步培訓精密量測技術理論與實務兼備的人才，協助產業朝高附加價值、高品質產品發展，提升國際競爭力。

臺灣機械產業總產值是繼半導體、面板後第3個兆元產業，中彰投分署所在轄區為臺灣精密機械的黃金縱谷，聚集一千多家精密機械廠商、上萬家的下游供應商。為回應臺灣機械產業升級智慧製造，對於精密量測人才的需求增加，108年在中彰投分署成立國內首座精密量測技術中心，後續藉由導入第三方ISO 17025實驗室品質管理系統國際認證，參訓學員可操作運用高精密量測設備，與業界實務結合，企業也能增加內部量測人員精進、或新聘人才之管道；在通過認證後，代表該實驗室之訓練設備、環境及師資專業度皆符合國際標準，未來將持續將相關技術運用於自辦職前訓練機械職類相關課程，如「精密機械班」、 「CNC數控班」、「機械設計製圖與製造」等課程，另將針對在職勞工開辦「精密量測技術中高階系列課程」，協助企業培育具備最新量測技術以及操作高階量測設備之技術人才，解決中小型廠商不易培訓精密量測或實驗室專業人才的困境，以利接軌機械產業轉型需求。

勞動部表示，在臺灣經濟起飛時期，勞動力發展署各分署的自辦訓練扮演了孕育國家工業技術人才的時代角色，奠定產業發展的基石。如今，在產業轉型升級之際，勞動部每年投入約2億元的預算汰舊換新訓練設備，包含機械手臂、智慧視覺檢測系統、建置智慧化之類產線訓練場域，並在課程持續推陳出新。近年配合六大核心戰略產業政策，開設智動化與機器人、微晶片電子控制、綠色科技水電自動控制、雲端網管與資安等中高階技術課程，與業界同步接軌，每年訓練人數近萬人，訓後就業率達9成以上，協助勞工朋友跟上產業轉型的浪潮。 勞動部鼓勵民眾多多善用政府職訓資源，用技能開啟無限可能。勞動部勞動力發展署目前在全國所轄5分署共設置有12座職業訓練場，失業者參加自辦職前訓練，費用完全免費，符合特定對象身分可申請職訓生活津貼，歡迎有參訓需求民眾踴躍報名，詳細課程資訊可上台灣就業通查詢或可撥打服務專線0800-777-888。