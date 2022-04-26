台中一對結婚多年夫妻在109年5月間早上一起送子女上課後返家後，丈夫性慾大發欲和妻子行房，丈夫手口並用，卻遭到妻子緊夾雙腳及緊閉嘴巴拒絕，還不斷掙扎抵抗，最後丈夫敗興而歸將妻子毆打一頓後離去，造成她「複雜性創傷後壓力症候群」而提告，但丈夫在法庭上卻狡辯妻子從頭到尾沒說不要，一審及二審法官都認為，丈夫已明顯侵犯妻子性自主權，因此判1年8月，仍可上訴。

根據判決書，這對夫妻在109年5月某日一同送子女上學後，返回位住處，妻子隨即進入房間睡覺休息。但丈夫卻進入房間想要和妻子，於是伸手摸老婆胸部，並脫下她的衣物。但妻子當下痛醒拒絕，丈夫卻強押在她身上並親吻胸部猥褻下體。

妻子當下立刻雙腿夾緊，但丈夫不罷休，跨坐在妻子身上壓住雙手，還用下體甩打臉部強逼口交，因妻子緊閉嘴巴也未得逞，丈夫暴怒下毆打妻子後離去，妻子也立刻報警提告。

一審法官認為，兩人案發時雖為夫妻，但丈夫行為嚴重侵犯妻子性自主權，對她造成難以抹滅之身心創傷，且女方接受多次心理諮商後，臨床診斷為複雜性創傷後壓力症候群，妻子仍因遭受多年親密伴侶的嚴重暴力傷害，讓她認知相當失調，修復困難重重，因此判丈夫1年8月。

但丈夫不服上訴，還辯稱妻子「沒有說不要，還講要做就快點，沒有明確拒絕」，但台中高分院法官認定，妻子「雙腿夾緊」、「緊閉嘴巴」、「不斷掙扎扭動身體」、「用力掙脫」，已明白表示拒絕，因此維持1年8月量刑，仍可上訴。