110學年度UVL大專排球聯賽公開女一級6強賽，26日第2場賽事，國立中正大學對上時隔兩年回歸6強的國立中山大學，中正大學開賽在得分箭頭葉軒岑、洪秀慈、段妤臻以及洪嬿筑的火力支援下迅速取得領先優勢，雖然在第2局遇到亂流處於落後方，但透過防守反擊，仍成功以25比16、25比23、25比12直落三重挫中山大學，中正拿下隊史首張4強門票。

段妤臻自南湖高中畢業後選擇就讀台北大學，上學年度率領球隊在公開二級拿下第3名，然而在昔日雙十國中隊友葉軒岑、洪嬿筑的遊說，和中正大學女排隊教練林明輝熱情邀請下，段妤臻決定改披戰袍，本季轉學中正挑戰公開一級舞台。

段妤臻表示，中正是支年輕的球隊，陣中也沒有太多學姊，除了不想讓信任她的教練失望，她也說：「因為國中隊友洪嬿筑現在是中正大學女排隊隊長，所以想要跳出來多為她分擔一點。」另一方面，段妤臻也盼反對她南下打拚的家人能看見自己努力打球的面貌，「我想讓媽媽知道我來這邊是為了把球打好。」

在UVL舞台逐年進步的中正大學，108學年度首次挑戰公開一級獲得第6名，上季拿下第5，本學年度鎖定4強，林明輝形容今年球隊是「特別的團體」，在備賽期間就可以感受球員強烈的鬥志跟企圖心，「團體的企圖心與凝聚力可以創造她們不錯的表現。」尤其不論場上或是暫停時，球員們都積極溝通討論，林明輝補充：「本季最大的不同是球員遇到逆境的時候，不會想要放棄，像這場6強賽就算落後，候補的球員也能頂住。」

中正隊史首闖UVL公開一級4強，27日將對上台灣師大爭取冠軍戰門票，期盼再將隊史最佳成績向前推進，林明輝表示，目標是坐三望二，但不去預設立場，球隊每場賽事都會全力以赴。