日股周二收漲，追蹤了華爾街隔夜的上漲行情；但是中國新冠疫情惡化，封鎖措施可能影響到企業，限制了日股的漲勢。

周二日經225指數收漲109.33點或0.41%，為26700.11點。東證一部指數升1.99點或0.11%，為1878.51點，該指數早盤曾短暫落入負數區間。

上海的封鎖慘劇被拖到第四周，北京的最大城區的大規模檢測命令，引發人擔憂北京可能面臨與上海相同命運。

松井證券市場分析師Tomochiro Kubota說，現在北京有可能被關上大門，市場對於中國經濟放緩對日企的影響抱持非常謹慎態度。另外獲益於華爾街的上漲和美國國債殖利率的下跌，股市今天有所上漲。

科技投資公司軟銀集團對日經指數的推動最大，上漲4.13%；其次是醫療服務平台M3，上漲5.04%。晶片測試設備製造商愛得萬(Advantest)上漲了2.28%。

富士通上漲2.17%；此前有媒體報導稱，該電腦製造商正在考慮將掃描器業務出售給辦公設備製造商理光。理光下跌1.08%。

住友金屬礦業暴跌6.83%，是日經跌幅最大的公司。此前，這家礦商和冶煉廠表示，將停止對印尼一個鎳加工廠計畫進行長期的可行性研究。