敦泰(3545)今(26)日舉辦法人說明會，董事長胡正大表示，現在手機、NB終端市場確實低迷，第二季下游拉貨力道也未見復甦，後續1~2季恐持續保守，預估今年全球手機出貨恐會比去年低，敦泰也積極朝向非手機領域發展以降低手機市場變動劇烈的衝擊。

受到智慧型手機傳統淡季加上庫存影響，敦泰第一季營收38.93億元，季減少30%、年減少11%；單季歸屬母公司淨利7.29億元，季減少45%、年減少13.77%，更是寫下5季來新低，每股純益3.57元。單季毛利率為39.6%，較去年第4季下滑10.03個百分點，較去年同期成長2.2個百分點。

董事長胡正大表示，整體市場目前手機、NB銷售上並未有起色，手機出貨狀況不如預期，也使得敦泰庫存水位拉高，現階段第二季下游拉貨力道未復甦，未來1~2季恐持續保守。

就整體2022年來說，胡正大表示，今年全球受到俄烏戰爭、疫情等影響，都是對全球經濟造成負面影響，衝擊手機市場，預估今年整體手機出貨恐會比去年低。

生產成本上，胡正大表示，因為部分產品生產周期較長，生產成本也相對反應較慢，故生產成本較高恐會持續到第二季末，預估在整體毛利率依舊在可控範圍，且敦泰和下游客戶都有簽訂LTA(長期合約)，故全年出貨依舊可維持一定水準，但因為需求下降恐會影響價格。

胡正大表示，敦泰指紋產品在經過多年的耕耘後，產品已得數家大廠的認可，從今年第一季開始出貨呈現逆勢增長，預期在2022年應有較好的表現。另外，敦泰在車用、工業使用、穿戴式裝置、筆記本電腦及帶筆的平板電腦等領域的開發及推廣都已開始有所進展，預計在未來幾年會開花結果，整體來說，敦泰期望透過在非手機領域的發展，彌補手機領域的低迷，看好敦泰部分產品還是很有競爭力，敦泰對於今年狀況也是嚴陣以待。

胡正大指出，敦泰去年AMOLED出貨超過一億顆，AMOLED在手機領域的發展也幾乎已經可以確定，敦泰也將其擴展至大陸市場，AMOLED今年成長態勢不會改變，穿戴部分Drive已經有第二代產品，手機第二代產品也已經推出，也積極拓展到其他市場。

另外，敦泰董事會也通過，每股擬配發15.71元現金股利，配發率達55.8%，現金殖利率約13.3%。