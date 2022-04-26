華視新聞台接連出包，跑馬出現「共軍導彈襲台」、「大屯山爆發」等錯誤訊息後，又把行政院長蘇貞昌職銜誤寫成「總統」。民進黨立委吳思瑤今（26日）透過臉書呼籲NCC不能是沒有牙齒的老虎，除了罰鍰200萬之外，應當善用《廣播電視法》授權的停播、撤照等政策工具，在後續的「評鑑」中嚴格裁處。

吳思瑤表示，「公廣集團系統性崩壞，危機就是轉機！」華視、公視接連出包，而且都是低級錯誤，已經呈現系統系崩壞。為了解決結構性問題，支持徹查嚴辦也要求NCC不能是沒有牙齒的老虎，除了罰鍰200萬之外，應當善用《廣播電視法》授權的停播、撤照等政策工具，在後續的「評鑑」中嚴格裁處。

「立即修法是核心，制度改革是關鍵！」吳思瑤說，在野黨不應以「見獵心喜」的方式，無限上綱批評。應思考由制度改進著手，而非針對個人或個案開刀。她批評國民黨才是以「政治角力」來延宕公廣集團董事會改組的黑手，在民氣可用的當下，若國民黨持續阻撓董事會之改組，或持續杯葛《公共電視法》修法，則再次成為公廣集團改革的罪人。文化部應該把握「危機就是轉機」、「民氣可用」的當下，從個案看通案，加速進行公廣集團的改革。

吳思瑤表示，透過質詢向文化部長李永得具體提出4大要求，皆會得部長同意採納，加速進行推動。首先，加速推動公視第7屆董監事順利改選，要求文化部應盡速提出《公共電視法》草案，以利董監事改選制度正常化、合理化，才是根本之道。

再者，推動《公共電視法》大翻修，基於《公共電視法》制定以來，逾25年未大修，跟不上時代更落後國際，行政院應盡速送出法案版本，加速推動；協助公視華視突破現有困境，目前公廣集團之成員，皆有各自結構性困境尚待突破，最大關鍵就是預算不足，以至於為求生存，公視華視淪為打工仔；建立有效監督與問責體系。